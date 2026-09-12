Един чай прави чудеса с нас от древността до днес. 6 вълшебни ползи
Помага дори на кожата
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Помага дори на кожата
Уловете медения аромат на юли със сироп от липов цвят
Златото поскъпна, лирата рекордно евтина
Напитката има успокояващи свойства
Заниманията са организирани в пет групи и се провеждат през уикенда Деца от 4 до 19 години могат да се запишат в школата, основана навремето от Пол М...
От 50 до 5000 лева глоба ще се налагат в Дупница за бране на липа. Kметът на общината Методи Чимев e издал заповед, с която се забранява брането на л...
30-годишна липа бе съборена от силния вятър в Пловдив. Инцидентът е станал в „Дондуковата градина" в града по тепетата, съобщава Нова тв. И уточнява,...
Със Заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров се забранява чупенето на клони и брането на цвят от липи, растящи върху общинска или държавн...
Старозагорската мая е такава - липи, поети, опера, театър и кино, с този благотворително-културен фестивал градът е живнал, похвали организаторите на...
Мега асът на сцената и екрана е специалният гост на третия международен фестивал за ново европейско кино "Златната липа" Васил Михайлов, един от най-...
Точно след месец Стара Загора отново ще се превърне в столица на модерното европейско кино. Стартът на третото издание на фестивала "Златната липа" е...
Видин. Полицаи от Кула са заловили 9 бракониери в гора край село Бранковци, Кулско, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Униформените ги...
Наследникът на Иван Шишман намира убежище в Банат
Стара Загора. „Филмите ни не са блокбъстъри - това са чувствителни ленти, истински пример за качествено европейско кино, което се отличава с eмоционал...