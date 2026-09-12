Путин на косъм! Избухна лимузина от конвоя му /ВИДЕО/
Луксозният Aurus Senat на стойност 275 000 паунда
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Луксозният Aurus Senat на стойност 275 000 паунда
Инцидентът е станал на пътя Шумен-София
Автомобилът е изложен за продажба на търг
Бившият министър на туризма смайва с лукса около себе си
Запазена е оригиналната сервизна книжка
НСО си прибра легендарната тойота
Бронираната лимузина, на каквато се вози Путин, издържа на изстрели от картечница
Тръгва производството на "Аурус"
Теди Пристигарева събра очите на всички
Автомобилът му бе демонстриран лично от премиера на Русия Дмитрий Медведев
Престолонаследникът на ОАЕ Мохамед бин Зайед ал Нахян оглежда екстрите на уникалната лимузина
Най-голямата кола в света е лимузина с дължина 30,5 метра и има 26 колела. Тя е проектирана от американеца Джей Охрберг от Калифорния. Автомобилът мож...
Това ще е най-безопасната и мощна луксозна кола в света, хвалят се руснаците Президентът на Русия - Владимир Путин, ще се вози в 6-тонна лимузина с м...
Спецпредавател отваря колите от 200 метра разстояние
Бургас. Техническа грешка в обява за обществена поръчка взриви интернет. Публикуваното обявление, което разбуни духовете, е на Специализираната болниц...
Роле. Дебют за Европа ще направи на изложението в Париж премиум лимузината Infiniti Q70, която бе представена наскоро в Северна Америка. В екстериора...
Китайският автопроизводител FAW започна да приема поръчки за бутиковата лимузина Red Flag L5. Цената й е 5 млн. юана или 803 000 щатски долара. Това...
Продават лимузината на изложението в Монако Мощна българска интрига владее тези дни Монако. След като Гришо и Бербо очароваха наред в княжеството, се...
Нова лимузина ще вози американския президент от 2017 г. Колата, която по презумпция се смята за най-сигурната в света, ще трябва да замени настоящия а...
Пенсионер обърса страничното стъкло на бронираната лимузина на канцлера