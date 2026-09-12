Жега в парламента! Лидерска среща за новите министри
Очаква се на 18 януари Народното събрание да стартира избора на нови конституционни съдии
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Очаква се на 18 януари Народното събрание да стартира избора на нови конституционни съдии
По-рано днес премиерът Николай Денков каза, че трябва да има лидерска среща
Христо Иванов изказа предположение
Асен Василев дойде, пи кафе и отиде на среща с украинската посланичка, възмути се той
Предстои лидерска среща, на която се очаква да присъства и той
Поканата дойде от "Продължаваме Промяната"
ГЕРБ-СДС инициираха поредица от такива срещи с останалите парламентарни групи
Радослав Рибарски заяви, че ПП ще спечелят изборите, независимо в каква конфигурация
Лидерската среща беше нетрадиционна стъпка, казва Иван Ченчев от левицата
"Няма по-къс път от това да бъде унижена една 130-годишна партия повече от това, което се случи, каза социалистът
Това е положителна стъпка, отбелязаха наблюдатели
Тя изрази опасенията си на лидерската среща
Борисов, Карадайъ и Янев участват в разговора
Нинова събира шефовете на партии
Идеята на тези разговори е точно да се водят конструктивно
Иванов съобщи, че е разговарял с Корнелия Нинова
Премиери и президенти обсъждат мерките за борба с тероризма Премиерът Бойко Борисов ще проведе поредица от разговори в Брюксел по време на срещата на...