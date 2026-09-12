Денят, в който геният на всички времена накара човека да полети
Историята на летящата машина на Леонардо
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Историята на летящата машина на Леонардо
Едно парче довършва пъзела на великия Леонардо
Падна една от най-големите мистерии в света
Резултатите се оказаха далеч по-значими и интригуващи, отколкото очаквахме, казва Биоло
Решението обяви директорът на най-посещавания музей в света
Организатори на събитието са Посолството на Италия в София
След скорошно изследване
Ако се вгледате в небето през следващите дни и може би ще зърнете сиянието на Да Винчи
Досега се смяташе, че майката на Леонардо е била дъщеря на селянин от Тоскана
С изложбата "Леонардо и Данте в третото хилядолетие" започнаха културните дни
Най-известната дама в света има пощенска кутия, пращат й цветя
Риcункaтa e cъвceм мaлкa - ceдeм нa ceдeм caнтимeтрa
Международен екип учени разкри една от тайните на творческия стил на гения
Изкуствен интелект е направил анализ на 25 000 сърдечни изображения
Официалното откриване е на 13 август от 11 часа
Световният музей отваря на 6 юли
Леонардо, Гоген и Де Кунинг водят класациите
Гледаме документални хитове на фестивала Master Of Art
Най-големите музеи се обединиха за експозицията в Париж със 160 творби на гения
Екранизации по култови романи за велики личности и изключителни персонажи гледаме на елитния фестивал от 5 до 20 октомври