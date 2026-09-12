Всичко за Ларго

Следете всички новини, анализи и коментари за Ларго. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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"Сердика е моят Рим"

"Сердика е моят Рим"

Ларгото сродява София с Вечния град, показва по уникален начин велико културно наследство След тържественото откриване на реставрирания античен компл...

24 април | 18:05
0 коментара
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Рашидов инспектира Ларгото

Рашидов инспектира Ларгото

Министърът на културата Вежди Рашидов ще инспектира на 18 август т.г. /вторник/ от 11:00 часа хода на изпълнението на заключителния етап на проекта за...

17 август | 12:55
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Ларгото се руши

Ларгото се руши

Фандъкова поиска аварийно спасяване на археологическите находки Археологическите находки на Ларгото няма да издържат още една зима. Вече има паднали...

16 август | 20:50
0 коментара
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