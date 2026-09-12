Лошо! Подлез се руши в София
Васил Терзиев с изказване
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Васил Терзиев с изказване
Министерството на културата по никакъв начин не оспорва констатациите на ОЛАФ, а само финансовите корекции, каза министърът на културата
Обяви във фейсбук какви действия са предприети
Иска да сезира европрокуратурата
Ако това не стане, Министерството на културата ще предяви съдебен иск
Продадени са 1 195 000 електронни винетки за 92 млн. лв.
Ларгото сродява София с Вечния град, показва по уникален начин велико културно наследство След тържественото откриване на реставрирания античен компл...
Бойко Борисов и министрите му най-много харесаха мозайките на Константин Велики Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" е финансиран с над...
Ще продължим да развиваме античния комплекс "Сердика". Този ангажимент пое премиерът Бойко Борисов при откриването на реставрирания античен комплекс....
Министърът на културата Вежди Рашидов ще открие реставрирания Античен комплекс "Сердика" на столичното Ларго днес в 11,30 часа. Проектът е финансиран...
Вежди без брада след лечението си в Берлин
Министърът на културата Вежди Рашидов ще инспектира на 18 август т.г. /вторник/ от 11:00 часа хода на изпълнението на заключителния етап на проекта за...
Проектът за Ларгото трябва да бъде готов до 200 дни, каза министърът на културата Вежди Рашидов, цитиран от агенция "Фокус". Той сподели това след под...
Варна. След делвата в центъра на Варна строителите, които ремонтират ларгото, се натъкнаха и на византийска крепостна стена. Това е част от най-късно...
София. До началото на учебната година Ларгото ще бъде подготвено да посрещне есенно-зимния сезон, заявиха служебният министър на културата Мартин Иван...
Културният министър ще търси персонална отговорност за "блатото" Има надежда да бъдат спасени находките от антична Сердика, които заради проливните д...
Находките са увити с найлони, около тях е блато
Фандъкова поиска аварийно спасяване на археологическите находки Археологическите находки на Ларгото няма да издържат още една зима. Вече има паднали...
София. Спешни мерки за аварийна консервация на откритите археологически находки на Ларгото поиска столичният кмет Йорданка Фандъкова от Министерството...