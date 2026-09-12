Министерство на културата с кърваво писмо до Лувъра за Кабан
Министерството на културата е изпратило писмо до Лувъра, в което настоява да работи без посредничеството на посланика на Франция в България Ксавие Лап...
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Министерството на културата е изпратило писмо до Лувъра, в което настоява да работи без посредничеството на посланика на Франция в България Ксавие Лап...
Атентатът, който се случи вчера в Ница е много тежък за моята страна. Това заяви посланикът на Франция у нас Ксавие Лапер дьо Кабан по повод нападение...
Европа трябва да се обедини около общо решение за отпадането на визите за турски граждани.Това заяви пред БНТ френският посланик у нас Ксавие Лапер д...
Емблематични сгради в София, Пловдив и Варна ще бъдат осветени в цветовете на Европейския съюз. Това са трите български града, избрани за европейски с...
Организират конкурс за най-добри проекти на общините Посланикът на Франция в България Ксавие Лапер дьо Кабан се срещна с председателя на Общински съв...
Жалко е, че не съм виждал истинска българска рекламна кампания във Франция - Имаме не радикализация на исляма, а ислямизация на радикализма - Средно...
Въпреки трагедията, разиграла се в Париж и взела живота на десетки невинни парижани, Н.Пр. посланикът на Франция в България Ксавие Лапер дьо Кабан не...
В 11.30 часа в спортната зала в Албена посланикът на Франция у нас Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан открива Европейското първенство по петанк за мъже, на...
София. "Има терористи, които искат да унищожат демокрацията ни. Журналистите са най-важните хора, защото те защитават и представляват свободата на сло...
Ароматно розе, тръпчиво червено и елегантно бяло мароканско вино дегустираха бизнесмени и дипломати в резиденцията на Нейно превъзходителство Латифа А...
Присъединяването към ЕС е необходимост за държавите от Балканския полуостров, заяви френският посланик в България Ксавие Лапер дьо Кабан в лекция пред...
Благоевград. За българо-френско сътрудничество в сферата на животновъдството се договориха в петък областният управител на Благоевград Димитър Димитро...
Стара Загора. Зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова стана офицер на националния „Орден за заслуги към Франция". Високото отличие и връчи в петък...
Стара Загора. "Има хора и партии в Европа, които смятат, че ако сме сами – французи, българи, хървати и др., ще бъде по-полезно за нашите страни, ще м...
София. Сегашните протести не са само заради това правителство, проблемът съществува от 25 години. Така коментира ситуацията у нас през последните месе...
Най-лошото е, че българите вече не вярват на политиците си, казва френският посланик
Новият френски посланик е женен за българка и говори езика ни