Заради 1 глас! Снаха и дъщеря се хванаха за косите
Люта свада за власт в село Крупник
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Люта свада за власт в село Крупник
Десетки деца от симитлийското село Крупник украсиха благотворително яйца в своеобразна великденска работилница на открито в селището. Много хлапета от...
Мъж на възраст над 70 години от симитлийското село Крупник е в неизвестност от неделя на обяд. Борис Д. излязъл вчера през деня от дома си в селището...
Кукерската група от центъра на село Крупник даде курбан в навечерието на празника на населеното място. В петък вечер по традиция хората, които на 1 ян...
Ще има и кът на кукера в читалището Община Симитли ще отвори съвсем скоро първия селски музей в Пиринския край. Музейната сбирка ще е в село Крупник....
Започна мащабен ремонт на читалищата в град Симитли и в село Крупник. 1 246 000 лева е размерът на инвестицията за подобряване материалната база на сг...
Община Симитли започва да действа за новото отваряне на музейната сбирка в село Крупник. Сбирка от ценни исторически книжа, оръдия и предмети от бита...
Благоевград. Земята в симитлийското село Крупник се разтресе здраво още по тъмно в първия ден на новата година. Но местните не се стреснаха, защото бя...
Чужденци плащат, за да облекат кожените премени Благоевград. Кукерска война тресе симитлийското село Крупник. Стотици мъже в селището всеки ден облич...
Благоевград. Редки породи дългокосмести кози и пръчове, расови коне и ловни породи кучета огласиха рано в неделя поляните край село Крупник. Дефилето...
Благоевград. 12-годишно момиче е постъпило в Спешно - приемно отделение на МБАЛ Благоевград късно снощи. Докарано е с линейка от Симитли. Момичето е о...
Благоевград. Селото на кукерите. Така е известно симитлийското селище Крупник. Тук няма къща, в която да няма поне по един кукер. И не само мъже и мл...
Благоевград. В началото на месец декември земята в симитлийското село Крупник започва да се люлее - не от земетресение, а от кукерските игри на маскир...
Благоевград. Все по-често земята в симитлийското село Крупник започва да се люлее. Добрата новина е, че причина за това не са земни трусове, а кукерск...
Благоевград. Десетки мъже от симитлийското село Крупник поеха на дълъг път. До края на декември те ще обиколят цялата страна, а целта на голямото път...
Благоевград. С тържествена церемония, молебен и водосвет беше открит новият спортен комплекс „Спартак" в село Крупник. Лентата прерязаха в понеделник...
Благоевград. Спортен комплекс „Спартак" в симитлийското село Крупник ще бъде официално открит в понеделник, 30 юни. Церемонията е от 11.00 часа, когат...
Благоевград. В село Крупник местните жители запазиха спокойствие, макар да ги раздруса здраво в събота по обяд. Някои напуснаха домовете си, но нямаше...
Крупник. Националният ни трибагреник се развя на 12-метров пилон в местността Градище в Малешевска планина. Българското знаме се вижда от Крупник, даж...
Благоевград. В навечерието на най-светлия християнски празник Възкресение Христово в Крупник се проведе благотворителен концерт „Да помогнем на Боби"....