Меги от "Къртицата" се сгоди след жестока акция на ГДБОП
На риалити героинята Миглена Каканашева - Мегз, която в тв формата "Къртицата" преживя какви ли не ситуации, само преди дни й се случило нещо, което н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Къртицата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На риалити героинята Миглена Каканашева - Мегз, която в тв формата "Къртицата" преживя какви ли не ситуации, само преди дни й се случило нещо, което н...
Неочакван и вълнуващ обрат настъпи в снощния лайф на "КЪРТИЦАТА 2: Разтърсване" само 3 седмици преди финала на шоуто. Общият Заподозрян номер 1 на Гру...
Вини и Ивайла Бакалова хапнаха пушена сьомга
Актьорът влезе в "Къртицата", обеща да се раздаде докрай
Вини Джоунс ще е голямото име, което ще вдигне рейтинга и адреналина в риалитито "Къртицата". Най-известният грубиян във футбола и киното ще е по ТВ7...
София. Бившата футболна звезда Вини Джоунс влиза в "Къртицата 2": Разтърсване. Любимецът на режисьора Гай Ричи ще се състезава срещу отбора на Илиян К...
Мария Силвестър може да си плати за светкавичния трансфер в Би Ти Ви
50 мераклии стигнаха до полуфиналната листа в кастингите на "Къртицита 2". Те са избрани сред 10 000 претенденти. Само 12 от тях обаче ще влязат в шоу...
Денис Родман дойде миналата година, за да участва в "Къртицата"
Мълвата дава 250 000 за победителя
Актьорът правил какви ли не номера, докато спечели любимата си
Съпругата на Киро смайва с перфектно тяло
Кирил: Не съм лъгал и подвеждал