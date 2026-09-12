Всичко за Къртицата

Следете всички новини, анализи и коментари за Къртицата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Култура
Секирата Вини Джоунс

Секирата Вини Джоунс

Вини Джоунс ще е голямото име, което ще вдигне рейтинга и адреналина в риалитито "Къртицата". Най-известният грубиян във футбола и киното ще е по ТВ7...

21 февруари | 23:15
0 коментара
7264
50 се натискат за "Къртицата"

50 се натискат за "Къртицата"

50 мераклии стигнаха до полуфиналната листа в кастингите на "Къртицита 2". Те са избрани сред 10 000 претенденти. Само 12 от тях обаче ще влязат в шоу...

29 януари | 20:05
0 коментара
7520