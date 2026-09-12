Кристалина с лоша новина. Посочи къде е капанът
От какво ще трябва да се откажем
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От какво ще трябва да се откажем
Сега проблемът е войната в Близкия Изток
Новата валута е важен и дълбоко личен етап, каза шефката на МВФ
Какво направи украинският президент
Повишената несигурност също така засилва риска от напрежение на финансовите пазари
Подобно нещо не се е случвало от десетилетия
Директна медийна атака срещу нея
Къде е проблемът
Какво трябва да чакаме до края на годината
Разкри своите планове, ако бъдат одобрени
Тежко праедупреждение заради фермерите
Оценката за годината и опасностите от новата
Прати ни в неизбежното бъдеще
Какво каза шефът на МВФ
Какви прогнози даде тя за световната икономика
Как ще се движи инфлацията в близките години
С какво е свързана тя
Важен коментар за икономическата ситуация у пнас и в Европа
Университетът присъди званието "Доктор хонорис кауза" на своята възпитаничка
Кристалина Георгиева е ръководител в три от най-влиятелните институции в света