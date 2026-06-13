Специалист: Какво представлява новият Ковид вариант
Ето и какви са симптомите на щама
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Ето и какви са симптомите на щама
Вариантът ХЕС бе открит за първи път в Германия
Отчита резултата само за 1 минута
Бившият треньор на биатлониста разказа какво се случва
В малко проучване екипът установи, че много пациенти са се подобрили след леко инвазивната процедура
Това показват данните на Единния информационен портал
Двама души починаха
Няма да ни се размине, предупреждава директорът на НЦЗПБ
Симптомите на коронавируса с нищо не са се променили, изтъква той
Какво става?
Произходът на пандемията твърде вероятно е лабораторен инцидент
Клиничната картина е напълно различна
Положителните проби са 16,6%
Няма официална информация до кога ограниченията ще бъдат в сила
Колективният имунитет на обществото пада
Хиляди протестират срещу плановете му за задължителна ваксинация
Ковид-19 с всички варианти се изтегля към по-младата група
Нова революция в борбата с коронавируса
Те са по-уязвими при заразяване
Става въпрос за Георги Свиленски и Атанас Зафиров