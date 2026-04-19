"Коста Конкордия" возел кока за мафията
Италианският круизен кораб "Коста Конкордия", който претърпя корабокрушение през 2012 г., е превозвал голяма партида кокаин на калабрийската мафия ндр...
Италианският капитан Франческо Скетино бе признат за виновен за корабокрушението на круизния кораб "Коста Конкордия" преди три години и получи присъда...
Рим. Италианската прокуратура поиска Франческо Скетино, капитан на лайнера "Коста Конкордия", да бъде осъден на 26 години и 3 месеца заради корабокруш...
Генуа. Намериха тялото на последната жертва от корабокрушението на „Коста Конкордия". Тленните останки бяха открити на борда на туристическия кораб, к...
Рим. Останките от италианския круизен кораб Коста Конкордия потеглиха към пристанището на Генуа, където ще станат на скрап. Премахването на авариралия...
Джилио. Работниците започнаха опрецията по повдигането и преместването на корабокруширалия туристически кораб Коста Конкордия край бреговете на Италия...
Рим. Франческо Скетино, капитан на разбилия се край бреговете на Италия круизен кораб "Коста Конкордия"се е признал за виновен, съобщи "Кориере дела...
Рим. Молдовска танцьорка от лайнера "Коста Конкордия" призна, че е имала връзка с капитана Франческо Скетино и е била с него на мостика в момента на к...
Рим. Водолази, претърсващи района около потъналия круизен лайнер „Коста Конкордия" са открили още човешки останки, предаде Би Би Си, като се позовава...
Рим. Водолази откриха останките на още две жертви от заседналия през януари миналата година круизен кораб „Коста Конкордия". Предстои да им бъдат напр...
Рим. Телата на двама души, обявени за изчезнали при корабокрушението на круизния лайнер „Коста Конкордия", са открити в следствие на издирвателно-спас...
Рим. Капитанът на Costa Concordia обвини индонезийския кормчия за произшествието, което доведе до потъването на кораба край бреговете на Италия минал...
Джилио. Приключи операцията по изправянето на круизния кораб "Коста Конкордия", потънал през януари 2012 г. край бреговете на италианския остров Д...
Рим. Започна една от най-мащабните и опасни спасителни операции, при която трябва да бъде изправен затъналия край бреговете Италия круизен лайнер „Кос...
Джилио. Потъналият кораб "Коста Конкордия" може да бъде отново върнат в изправно положение следващата седмица, като акцията ще струва 1 милиард долара...
Рим. Адвокатите, представляващи италианския остров Джилио, поискаха местните власти да бъдат граждански ищец в процеса за инцидента с круизния кора...
София. Българският моряк Петър Петров бе избран за Европейски гражданин заради спасяването на близо 500 души от круизния кораб "Коста Конкордия". Приз...