Евгени Будинов бил сваляч на младини
"Корпус 2" се родил в скайпа, казва актьорът
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"Корпус 2" се родил в скайпа, казва актьорът
Влюбен съм в България, призна американският актьор
Башар е ромски Джеймс Бонд в "Корпус за бързо реагиране" 2
Актьорът и колегите си пуснали косми по гърдите заради втората серия
Асен Блатечки има сили за няколко кино роли под мишница. Преди дни той направи кратка роля и във втората част на хита "Корпус за бързо реагиране"....
Спасяват света в "Корпус за бързо реагиране 2"
Партньор на Кидман играе луд мултимилионер в "Корпус за бързо реагиране 2"