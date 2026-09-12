И кметицата на Ловеч с коронавирус
При моето положение, без кашлица и температура, оставам на домашно лечение, обяви Корнелия Маринова
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При моето положение, без кашлица и температура, оставам на домашно лечение, обяви Корнелия Маринова
Кандидатката за кмет взе участие в отбелязването на 30 години от създаването на фирмата „Велга“ ООД
„Зелен Ловеч“ е неразделна част от политиката на екипа на ГЕРБ-Ловеч за подобряване на живота и здравето на ловчанлии
Прави цялостната рехабилитация на спортната зала и изгражда спортно тренировъчен комплекс
Усилено ремонтираме десетки улици и площади, транспортни връзки и паркове, казва кметът Корнелия Маринова
Кметът Корнелия Маринова и заместниците й придружават белобрадия старец
- Г-жо Маринова, сегашният градоначалник на Ловеч се бори за четвърти мандат, на предишните местни избори ви изпревари на балотаж. Лична ли е вече над...
Новият законопроект за предучилищното и училищното образование има нова философия, която поставя личността на детето в центъра на образователния проце...
Ловеч. Време е ГЕРБ пак да спасява държавата. Това каза водачът на листата на ПП ГЕРБ-Ловеч Корнелия Маринова пред жителите на селата Славяни, Умаревц...
София. Законът, засягащ търговските вериги, няма да доведе до покачване на цените и не е в разрез с европейското законодателство. Това заяви в ефира н...
София. Правителството направи промяна в състава на заместник-членовете на българската национална делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз...
Ловеч. Вторият мандат на ГЕРБ ще е мандат за Северна България, ще я превърнем в това, което днес изглежда южната част на страната – благоустроена и по...