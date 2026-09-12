Христо Янев каза истината за контролите на ЦСКА
След равенството с украинците
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След равенството с украинците
"Сините" се наложиха с 2:1 над Копер
"Сините" надвиха поляци, Ники Михайлов спаси дузпа
Само при валидни PCR тестове ще може да се играе, заповядаха от централата
Три контроли ще се проведат след пауза от 81 дни
Сините надвиха Пюник, шампионите размазаха Кайрат
Волейболистите срещат Египет на 31 декември и 1 януари
Две контроли ще изиграе "Лудогорец" в събота. В 13,00 ч., информират от клуба. Първата група играчи на шампионите излиза срещу участника във "В" група...
"Реал" (Мадрид) ще бъде без Данило в следващите 4 седмици. Новото попълнение на "белите" бе диагностицирано с разкъсване в ходилото по-рано днес. Ко...
Около 100 привърженици на "Локо" се изсипаха днес в "Надежда", за да присъстват на възкръсването на тима. "Червено-черните" се похвалиха пред тях с дв...
"Ливърпул" продължава да побеждава през лятната си подготовка. "Червените" надделяха над австралийския "Аделайд Юнайтед" с 2:0, като головете за "мър...
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) засилва проверките по морските курорти. От миналата седмица на морето са командировани инспектори...
"Лудогорец" отбеляза втора победа в контролите си това лято. След престижния успех с 3:2 над руския Краснодар преди няколко дни, сега разградчани надд...
"Левски" започна с победа серията си от контроли преди началото на сезона. „Сините" надвиха с 4:2 над Септември (Симитли) в Самоков, въпреки че бяха...
Анталия. Новият селекционер на българския национален отбор Ивайло Петев дебютира с нулев резултат в контролата със Румъния. "Трикольорите" завършиха...
Анталия. "Левски" се провали в контролата срещу словаците от "Спартак" (Миява) - 0:1. Щепан Пекар наказа "сините" от дузпа в 19-ата минута. Това бе пъ...
Анталия. "Левски" и "Ворскла" завършиха наравно 1:1 в приятелски мач, който се игра в Турция. Тимът от Украйна поведе в резултата с гол на Вадим Сапай...
Мадрид. Испания победи Италия с 1:0 в контролата, играна на "Висенте Калдерон" снощи. Двата отбора играха равностойно и си разменяха опасности пред вр...