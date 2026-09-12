Голям успех за още една българка
Това е най-доброто класиране за България в историята на такъв форум
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Това е най-доброто класиране за България в историята на такъв форум
Тимът ни завоюва титла и при децата
Ангел Няголов се пребори за първото място в състезание с още 29 ездачи от цял свят
Тя грабна златото в прескачането на препятствия на Балканиадата по конен спорт
Българските ездачи се представиха отлично и във втория ден на Световната купа по конен спорт в дисциплината прескачане на препятствия в Божурище. Андр...
Турският състезател Хюлки Карагюле с кобила Скара Гленс Каскадор спечели Световната купа по прескачане на препятствия в Божурище с награден фонд 25 00...
Българският състезател Андрей Сашев с кобила Либертина (на снимката) остана на косъм от победата във втория ден на Световната купа по конен спорт в Бо...
Лондон. Състезателен кон, собственост на кралицата на Великобритания Елизабет II, e дал положителна проба за морфин, предаде Би Би Си. От Бъкингамски...
Принцеса Хая бинт ал Хюсеин пристига в България в петък по случай 100-годишнината на конния спорт у нас. По време на престоя си шефката на международн...
София. Двама родни ездачи направиха страхотен подарък на Българската федерация по конен спорт по случай 100-годишния юбилей този сезон. Ангел Няголов...
Бразилските ездачи Фабио Лейва и Паоло Стюърт, които чакат български паспорти, са наели частен самолет, за да уважат тържеството за 100-годишния юбиле...
София. Силно представяне записаха българските ездачи във втория ден от Световната купа по прескачане на препятствия в конната база "Ген. Крум Лекарски...
София. Председателят на БОК Стефка Костадинова ще връчи приза на МОК "Пиер дьо Кубертен" на Българската федерация по конен спорт, съобщиха за „Стандар...
Ягодово. Пет медала спечелиха националите ни по конен спорт от Балканиадата по обездка в пловдивското село Ягодово. В последния състезателен ден две о...
Ягодово. Националният отбор на България (юноши) по конен спорт завърши втори на открития Балкански шампионат по обездка в пловдивското село Ягодово. А...
Разлог. Все повече наши и чужди туристи посещават община Разлог заради конните бази и ездата на четириногите. Развитието на коневъдството и конния сп...
София. Гъркинята Моника Мартини с кобила Клеопатра VI спечели старта за Световната купа по прескачане на препятствия, който се проведе днес на база "Г...
София. Българският ездач Ангел Няголов с кон Карлот постигна втора победа на турнира по прескачане на препятствия в конната база "Ген. Крум Лекарски"...
София. България записа първа победа на турнира по конен спорт в дисциплината прескачане на препятствия в Божурище. Ангел Няголов с коня Гидеон триумфи...
София. Състезател от Гърция по конен спорт спечели приза на Българския олимпийски комитет (БОК) в дисциплината прескачане на препятствия. Димити Нацис...