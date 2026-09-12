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Кои ще могат да се възползват от компенсациите
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Кои ще могат да се възползват от компенсациите
"Тесла" трябва да заплатят съдебни разноски за 345 млн. долара на адвокатите, завели съдебния иск
Липсваща диаграма затруднила зрелостниците
Решението е на кабинета в оставка
Готови сме да дадем помощ на Израел
Какви са условията за компенсация
Парите за помощ ще бъдат набирани от компаниите, които внасят и преработват руски петрол
Кабинетът прие програма за компенсиране за периода 1 юли 2022 – 30 септември 2022 г.
Ако авиокомпанията не осигури храна и хотел, претендирайте с касовите бонове, казва шефът на "Активни потребители"
Кабинетът реши да бъде по 110 лева
По думите й, те търпят огромни загуби заради повишане цената на електрическата енергия
Проблемът на практика съществува само в столицата
Компанията предлага 20% отстъпка от месечния им абонамент за домашен интернет и ТВ
Обмисля се сума от 650 лева
Зам.кметът Мирослав Боршош настоява за 650 лв.компенсация за децата
Законодателството, касаещо детските ясли, има нужда от актуализация и аз ще работя за това, ангажира се кандидатът за народен представител
При 8 ч.работен ден - 75 на сто
Вече над 80% от учителите работят с електронни дневници
Заповедта издаде министърът на труда и социалната политика Деница Сачева
Парите са за контузията на Гомес