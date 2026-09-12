Катрин Аштън поздрави Вигенин
Водачът на листата на „БСП Лява България" в 1-ви МИР - Благоевград и бивш външен министър Кристиан Вигенин получи поздравителни писма от върховния пре...
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Водачът на листата на „БСП Лява България" в 1-ви МИР - Благоевград и бивш външен министър Кристиан Вигенин получи поздравителни писма от върховния пре...
Дипломат номер едно на Варшава демонстрира твърд курс към Русия Полша предложи външния си министър Радослав Шикорски за наследник на Катрин Аштън на...
Брюксел. Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Катрин Аштън призова Русия да започне пряк диалог с Украйна. Това предаде ИТ...
Страсбург. Европейските социалисти предлагат премиерите на Сърбия и Косово Ивица Дачич и Хашим Тачи за Нобелова награда за мир. В писмо до председател...
Техеран. Иранският външен министър Джавад Зариф е поканил върховният представител на Европейския съюз за външната политика Катрин Аштън на посещение в...
Лондон. Президентът на Украйна Виктор Янукович смята да подпише договора за асоцииране с Европейския съюз. Информацията дойде от Катрин Аштън, комиса...
Киев. Хиляди милиционери нахлуха през нощта на площада в Киев, за да разпръсне протеста. Служителите разтуриха част от барикадите и „окупираха" част о...
Вашингтон. Комисарят по външната политика и сигурността на ЕС, Катрин Аштън, заяви, че уреждането на диспута за името между Македония и Гърция в край...
Майкъл отрича проблемите, въпреки че се пренесе при Джордж Сорос
Брюксел. "Докладът на експертите от ООН за използването на химически оръжия по време на конфликта в Сирия ще позволи да се установят виновните за упот...
Брюксел. ЕС посрещна „с интерес" руското предложение за поставяне на сирийските химически оръжия под международен контрол, но настоя за уверение, че...
Вилнюс. Външните министри от ЕС призоваха за „ясен и решителен" отговор на химическата атака, която беше извършена в Сирия и за която е обвинен сири...
Кайро. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Катрин Аштън заяви, че сваленият президент на Египе...
Баронесата разговаря и с вицепремиера Мохамед ел Барадей
Кайро. Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Катрин Аштън трябва днес да проведе помирителни разгово...
Техеран. Хиляди иранци излязоха по улиците на Техеран, за да отпразнуват победата на умерения кандидат Хасан Роухани на президентските избори. Роуха...
Белград. Сърбия няма да получи дата за преговори за присъединяване към Европейския съюз, дори да постигне споразумение с Косово. Това твърди белградск...