Всичко за Катрин Аштън

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Катрин Аштън поздрави Вигенин

Катрин Аштън поздрави Вигенин

Водачът на листата на „БСП Лява България" в 1-ви МИР - Благоевград и бивш външен министър Кристиан Вигенин получи поздравителни писма от върховния пре...

04 септември | 12:09
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Аштън: Мурси е добре

Аштън: Мурси е добре

Кайро. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Катрин Аштън заяви, че сваленият президент на Египе...

30 юли | 12:39
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