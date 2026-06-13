Скандален разказ за трагедията на Боянския водопад
Свидетел описа подробно цялата безпомощност на ситуацията
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Свидетел описа подробно цялата безпомощност на ситуацията
Пиарката на Борисов става сътрудник на ПГ на ГЕРБ за връзки с медиите
Петият мандат в Кърджали отива при хората на Слави
Той обясни, че полицията е провеждала операция в района на Кърджали за купуване на гласове
Гласуването не е по-страшно от това да идеш в магазина, каза председателят на Народното събрание
Военни от 61-ва стрямска механизирана тържествено ще поднесат венци
акъв бе коментарът на Цвета Караянчева в Паанорама
Тя е неаргументирана, но ГЕРБ ще се съобрази
При отварянето за промени на Изборния кодекс помислете за различни варианти, които да гарантират прозрачни избори, препоръча президентът
Преди няколко дни той е получил инсулт, после се е заразил с коронавирус
Да проследят всички етапи от протичането на парламентарните избори в България през 2021 г.
Той каза, че не може да се мисли само в перспективата на полагане на тръби и на асфалт
Лица като г-жа Караянчева и караянчевщината нямат място в българската политика
ВОЛЯ не са защитавали Цвета Караянчева, а даже са я критикували, каза лидерът
Социалистите превърнаха Цвета Караянчева в политическа мъченица
Не съм безгрешна и никога не съм твърдяла това", заяви Цвета Караянчева
Ние вярваме в точната преценка на българските избиратели, каза лидерът на ДПС
Какъв авторитет да има Народното събрание, след като 3 месеца бяхте в нелегалност, каза Дариткова на социалистите
В мотивите са посочени конкретни нарушения на Конституцята и законите, каза Карадайъ
Мотивите са непознаване на Конституцията и погазване правилника на Народното събрание