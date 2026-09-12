Кандидат за кмет на Лондон иска олимпиадата от Токио
Ако емидемията от коронавирус не бъде преодоляна ние сме готови да вземем игрите, заяви Шон Бейли
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Ако емидемията от коронавирус не бъде преодоляна ние сме готови да вземем игрите, заяви Шон Бейли
Кандидатурата на депутата от БСП е издигната от социалистите в града
48-годишният предприемач Мирослав Грънчаров е кандидатът за кмет на обединението от десни партии в Разград
Кандидат за кмет остана без имунитет. Това стана ясно от съобщение на Централната избирателна комисия (ЦИК). Става дума за кандидатът за градоначалник...
Синдикатът на български учители подкрепя кандидатурата на Йорданка Фандъкова за кмет на София, както и кандидатите от ГЕРБ за кметове на райони. Това...
С модерен и изискан концерт бе закрита предизборната кампания на независимия кандидат за кмет на община Враца Николай Иванов. Концертът започна с лазе...
„Ние можем да променим Пловдив и на 25 октомври пловдивчани ще ни дадат този шанс". Това заяви на официалното закриване на предизборната кампания канд...
През следващите четири години наш приоритет ще са благоустрояването на кварталите и междублоковите пространства. Ще преасфалтираме основно главни и вт...
Бойко Борисов им пожелава успех на вота от сцената на Античния театър Близо 10 000 членове и симпатизанти на ГЕРБ ще аплодират днес в Античния теа...
Бомба избухна в дома на кандидата за кмет на сливенското село Камен Йордан Тодоров, съобщава Би Ти Ви. Инцидентът е станал около полунощ. Взривното у...
Очаквам повече хора, които желаят промяна, да гласуват, казва Зорница Василева, кандидат за общински съветник от РБ в столицата - Г-жо Василева, защо...
Красимир Куцаров е роден на Бъдни вечер 1975 г. в град Пловдив. Преподавал е история на ученици от 8 до 12 клас. Днес работи като мениджър във фирма з...
Финансираната от община Пазарджик книга на журналистката Стефка Венчева - "Аврамови хроники" е сред номинираните за тазгодишната награда на книжарници...
Мария Календерска предлага увеличаване на числеността и правомощията на общинска полиция Публичен призив към Българската православна църква и незабав...
Не мога да приема, че родното ми място се определя като "феодален град". Това обяви кандидатът за кмет на Кюстендил Атанас Гергинов, номиниран от коал...
Ще оставя браншът да посочи човека, който ще отговаря за туристическия сектор в общината, ако бъда избран за кмет на Варна. Това се зарече кандидатът...
Предпочитам хората да вярват на очите си, а не на предизборни обещания. Това заяви Стефан Михайлов, кандидат за кмет на движение "Царевград за Велико...
Кандидатът за кмет на ГЕРБ за община Монтана инж. Дилян Димитров проведе поредната си среща с жителите на община Монтана. Заедно с народния представ...
"Искаме да използваме британския опит в популяризирането на Пловдив. Новият екип на община Пловдив ще поиска логистична подкрепа от британското посолс...
Найден Шопов ще направи община Пазарджик достъпна за бизнеса. Пазарджик трябва да стане привлекателно място за живот и за инвестиции, защото се намира...