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10 000 пеят с ГЕРБ под тепетата

10 000 пеят с ГЕРБ под тепетата

Бойко Борисов им пожелава успех на вота от сцената на Античния театър Близо 10 000 членове и симпатизанти на ГЕРБ ще аплодират днес в Античния теа...

23 октомври | 7:45
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