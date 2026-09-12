Джена депутат? Неин плакат редом с афиши на политици
Народът иска певицата в следващия кабинет
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Народът иска певицата в следващия кабинет
Валентин Велев влиза в ареста за 72 часа
Величко Георгиев не се признава за виновен
Валентин Велев е подал заявление за заличаване от листата и за напускане на партията
Прокуратурата иска сваляне на имунитета му
Реваншизъм е смяната на редови полицейски служители, казва Анна Александрова, кандидат за народен представител от ГЕРБ, председател на Правната комиси...
Явор Якимов описва какво се е случило с пост в мрежата, твърди, че не е политика, а лично
София. Кандидатите за депутати да нямат имунитет бе предложено по време на заседание на комисията, която изработва проект на нов Изборен кодекс, преда...
София. Кандидат-депутат от ДПС се самоуби в дома си в кв. „Разсадника", потвърдиха от СДВР. Мъжът е на 65 г. и се е застрелял със законно притежаван...
София. До месец президентът трябва да свика новоизбраното 42-ро Народно събрание. Дотогава всички кандидат-депутати запазват имунитета си. Това обясни...
Криминално проявеният Кирил Борисов от с. Коларово, негов съселянин и техен авер от петричкото село Първомай са задържани и разпитвани по подозрение з...
Плевен. Кандидат-депутат е точил пари от просветното министерство за несъществуващо българско училище в Испания. Обвинението хвърли българката Ангелин...
Хора от пострадали от бандити села питат защо за политиците има охрана, а за тях - не
Хасково. Кандидат за депутат от листата на РЗС за Хасково беше заличен от списъка заради лъжа, че е навършил 21 години. Скандалният случай с Илиян И...