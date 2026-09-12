Драма! Режат ли знаков депутат на ГЕРБ от вота?
Дани Каназирева скоро ще обяви решението си
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Дани Каназирева скоро ще обяви решението си
Комисията по ревизията вика Теменужка Петкова за изслушване
Това прогнозира Стоянка Пищялова.
За последното денонощие новите случаи са 109, положителните проби се увеличават
Шефката на Обединение за Пловдив Дани Каназирева, която е и общински съветник под тепетата, сезира министъра на финансите Петър Чобанов за нарушенията...
София. Слуховете за оттегляне на близо 2000 души от "България на гражданите" са фалшиви, заявиха от партията. Информацията за напускането беше оповест...
Проектът на Кунева е фалшив, заяви бунтарката