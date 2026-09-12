Всичко за Камерън

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Brexit и ефектът на доминото

Brexit и ефектът на доминото

Излизането на Великобритания ще промени ЕС завинаги Весела Чернева, програмен директор на Европейския съвет по външна политика Ако предстоящият след...

19 юни | 18:25
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Да си тръгнеш като англичанин

Да си тръгнеш като англичанин

Засега повечето британци предпочитат да останат в Обединена Европа - Тръгнах си като англичанин.- Да бе, повърна на килима, разбута всички и им пожел...

27 февруари | 16:57
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Камерън: Да разбием ДАЕШ

Камерън: Да разбием ДАЕШ

Необходими са сериозни мерки срещу терористичната заплаха и по-силен обмен на информация за списъците на пътници. Това заяви на пресконференция британ...

03 декември | 17:56
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