Великият Камерън: Изумен съм от приликите между „Титаник“ и „Титан“
Режисьорът коментира трагедията на дъното на океана
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Режисьорът коментира трагедията на дъното на океана
Вече бившият британски премиер Дейвид Камерън има нов дом. След като напусна "Даунинг стрийт" 10, той и семейството му се преместиха в имение на стойн...
Над 1000 адвокати положиха подписи под писмо, адресирано до премиера в оставка Дейвид Камерън. Правистите застават зад позицията, че резултатите от ре...
Британската вътрешна министърка Тереза Мей се доказа като фаворит за наследяване на поста на премиера Дейвид Камерън, който обяви оставката си след ре...
Тереза Мей или Андрея Лийдсъм - една от двете дами ще седне на премиерското кресло на Дейвид Камерън. Това вече е сигурно след като Майкъл Гоув - също...
Волфганг Дик, Дойче веле Солидна, прагматична, честна и трезвомислеща - с тези си качества Тереза Мей печели пред останалите кандидати за премиерския...
В поредица от няколко анализа своите изводи представя водещият специалист по европейско право доц. д.ю.н. Атанас Семов, носител на Катедра "Жан Моне"...
В ЕС има отрезвяване след гласуването на британците за Brexit. Това заяви лидерът на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев. „Преди год...
Излизането на Великобритания ще промени ЕС завинаги Весела Чернева, програмен директор на Европейския съвет по външна политика Ако предстоящият след...
Засега повечето британци предпочитат да останат в Обединена Европа - Тръгнах си като англичанин.- Да бе, повърна на килима, разбута всички и им пожел...
Лидерите на страните от Вишеградската четворка поискаха британският премиер Дейвид Камерън да смекчи исканията си за ограничения на помощите за мигран...
Датският министър-председател Ларс Льоке Расмусен подкрепи своя британски колега Дейвид Камерън, който се опитва да сключи споразумение, което ще запа...
Президентът на ЕС се съобрази с исканията на Лондон Председателят на Европейския съвет Доналд Туск се съобрази с искането на Великобритания да прекра...
След дължи разгорови Великобритания не се споразумя с Европейския съюз за реформите. Британският премиер Дейвид Камерън и председателят на Европейския...
Въоръжените сили на Великобритания през 2016 ще се започнат подготовката на жени за служба в частите, които изпълняват най-трудните боеви задачи. Това...
"Даунинг стрийт" отрече твърденията, че британският премиер се е отказал от спорното изискване социалните помощи за работещите във Великобритания имиг...
Британският премиер Дейвид Камерън е готов да се откаже от искането си да бъдат ограничавани социалните плащания за работниците мигранти, пише Reuters...
България няма да приеме предложенията на Великобритания за реформи в европейския трудов пазар, заяви в петък вицепремиерът и социален министър Ивайло...
Светинята е дар от бургаския кмет Димитър Николов Икона на Свети Николай като подарък от Бургас получи премиерът на Обединеното кралство Дейвид Камер...
Необходими са сериозни мерки срещу терористичната заплаха и по-силен обмен на информация за списъците на пътници. Това заяви на пресконференция британ...