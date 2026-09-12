Наш учен с нови разкрития за Петър Дънов! Каза голяма тайна
Според Дънов Великото всемирно бяло братство е създало Космоса, а негова глава е Христос
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Според Дънов Великото всемирно бяло братство е създало Космоса, а негова глава е Христос
Движение "България на гражданите" няма да участва в изборите на 2 април
Декларацията прочете депутатът от ВМРО, избран от Добрич, Йордан Йорданов
Хероин срещу оръжие. Това е бил бизнесът на арестуваната семейна банда на Йордан Йорданов. Откритите 60 пистолета, 50 от които са от най-смъртоносното...
Кмет и Кметъл кръстосаха черпак и лопата в 200-годишен казан по време на втория ден на феста "Добрич мези". Кулинарната надпревара между добричкия гра...
Това обяви добричкият градоначалник Йордан Йорданов, като заяви, че се ангажира с привличане на нови спонсори за клуба Кметът на Добрич Йордан Йордан...
Сигурността на гражданите, както и спазването на правилата, са сред приоритетите на кметския екип в Добрич. Общината се възползва от възможността, коя...
Еколозите от община град Добрич ще налагат глоба по фиш на неправилно паркиралите автомобили по улиците и кварталите в града, съобщи кметът Йордан Йор...
С писмо община град Добрич е уведомена от Министерството на околната среда и водите, че агенцията Одит на средствата от Европейски съюз препоръчва на...
Навръх светлия празник Богоявление добричкият кмет Йордан Йорданов, който е именник ориса първото родено за 2016 година бебе на Добрич. Той посети бо...
Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед за извършване на проверка за спазване на пропускателния режим в общинските детски ясли, целодневни дет...
Официално областният управител Детелина Николова и кметът на Добрич Йордан Йорданов откриха 9-ото издание на Фестивала на меда в Добрич. Двамата пожел...
Новоизбраният кмет на Добрич от Реформаторския блок Йордан Йорданов заяви в предаването „Беновска пита" по „Канал 3" и „Радио К2", че ще сезира проку...
Общинският съвет на Елин Пелин изненадващо смени кмета преди местните избори. Йордан Йорданов беше отстранен от поста заради влязла в сила присъда, съ...
Областният председател на партия "Движение България на гражданите" Йордан Йорданов е кандидатът за кмет на Добрич за изборите през есента на Реформато...
Модернизацията на V и VI блок трябва да стане с кредити, казва Йордан Йорданов 4 SOS дебата, организирани от "Стандарт" и БАН, ще търсят решения за н...
Благоевград. Благоевградският бизнесмен Йордан Йорданов получи медал за проявен героизъм и саможертва при спасяването на четирима души, паднали с авто...
Благоевград. Благоевградският предприемач Йордан Йорданов, който спаси живота на четирима души, ще бъде награден с почетния знак - медал „За хората с...
Стара Загорa. Над 6 млн. лв са неизплатените работни заплати в Старозагорска област от началото на годината досега, които са с над 2 млн. лв повече в...
Един ден ще готвя национални състезатели, амбициран е сребърният медалист от Колумбия