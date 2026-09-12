Всичко за Йордан Йорданов

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Плащали за узитата с хероин

Плащали за узитата с хероин

Хероин срещу оръжие. Това е бил бизнесът на арестуваната семейна банда на Йордан Йорданов. Откритите 60 пистолета, 50 от които са от най-смъртоносното...

23 ноември | 12:40
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Махнаха кмета на Елин Пелин

Махнаха кмета на Елин Пелин

Общинският съвет на Елин Пелин изненадващо смени кмета преди местните избори. Йордан Йорданов беше отстранен от поста заради влязла в сила присъда, съ...

13 август | 20:20
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