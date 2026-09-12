Йенс Столтенберг изнесе последната си реч
Генералният секретар на НАТО обобщи резултатите от работата си
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Генералният секретар на НАТО обобщи резултатите от работата си
Официално съобщение от алианса
Путин вярва, че може да ни надживее, заяви генералният секретар на НАТО
Очакванията са новият генсек да стане ясен преди срещата на върха на Алианса във Вашингтон
Остин каза още, че Путин може да спре войната още днес
След среща с Йенс Столтенберг
Сега живеем в по-опасен свят - НАТО трябва да реагира на тази трудна обстановка на сигурността
Той ще се срещне и със служебния премиер Димитър Главчев
Форумът ще бъде открит на 27 май 2024 г.
В понеделник, 27 май
У нас ще се проведе Парламентарната асамблея на Алианса
Ще изпрати ли НАТО войски в страната
По думите му сега Алиансът увеличава производството на оръжия
Говори Йенс Столтенберг
Какво става
Какво следва
Говори Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг подчерта, че проблемът със сигурността е глобален, а не регионален
Йенс Столтенберг отправи предупреждение
Ръководителят на алианса се готви за среща с Байдън