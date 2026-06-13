Всичко за Изборен Туризъм

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БСП спира изборния туризъм

БСП спира изборния туризъм

Ограничаване на вътрешния изборен туризъм предлагат от Коалиция за България. За тази цел те внасят проект за промяна на Закона за гражданската регистр...

14 май | 13:15
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