Изборен цирк. Пристигат с Мерцедес, ама живеят в барака
Конфузната случка стана във Врачанско
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Конфузната случка стана във Врачанско
Областните управители по места ще се борят с изборния туризъм. Идеята е на депутата от Враца Петя Аврамова, която ще внесе предложение за изменение на...
Общински съветници от Ковачевци настояват с промени в правилата за избори да се ограничи изборния туризъм. Пред председателя на парламентарната комис...
11 463 адреса са проверени от органите на реда във връзка с регистрации за предстоящите местни избори. Общо за страната са разпоредени 87 прокурорски...
Изборният туризъм ще бъде спрян с поправка в Закона за гражданската регистрация, обяви по време на среща с граждани във Варна народният представител о...
Изборният туризъм ще бъде спрян с поправка в Закона за гражданската регистрация, обяви по време на среща с граждани във Варна народният представител о...
Изборен туризъм ще има основно в най-богатите и най-бедните райони. Такива изводи могат да се направят от информационния бюлетин на "Прозрачност без г...
Втори проект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация на Реформаторския блок и Патриотичния фронт ще бъде гледан заедно с вариа...
Внасянето на гласоподаватели е поредният пирон в ковчега на демокрацията Българските политици и досега знаеха "четиристотин сравнително честни начина...
Селото на Петър Младенов е рекордьор, "живеят" по 50 души в три стаи Хазяите вземат по 10 лв. на калпак, хонорарът на пришълците е 25 лв. Замиращата...
Ограничаване на вътрешния изборен туризъм предлагат от Коалиция за България. За тази цел те внасят проект за промяна на Закона за гражданската регистр...