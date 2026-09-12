Николай Илиев е новият шеф на УС на "Левски"
Николай Илиев е новият председател на Управителния съвет на "Левски". Той бе представен днес от досегашния шеф Иво Тонев. Илиев ще оглави работата на...
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Николай Илиев е новият председател на Управителния съвет на "Левски". Той бе представен днес от досегашния шеф Иво Тонев. Илиев ще оглави работата на...
Няколко часа, след като Иво Тонев подаде оставка като шеф на Управителния съвет на "Левски", своята раздяла с клуба подпечата и Георги Иванов. Очаква...
Преди минути един от тримата собственици на "Левски" Иво Тонев напусна офиса на улица "Тодорини кукли" и обяви, че е депозирал оставката си като шеф н...
Бившият собственик на "Левски" Тодор Батков призова привържениците да подкрепят Иво Тонев, за да не последват "сините" съдбата на ЦСКА. Специално за К...
Гласуват бюджета на "Левски" на 30 юни Люпко Петрович трябва да се справи с пет цели при третото си завръщане на "Герена", обяви един от тримата собс...
Един от собствениците на "Левски" Иво Тонев разкри пред клубната телевизия какви са били причините за извършената през миналата седмица треньорска смя...
Измислиците за "Левски" ни изкарват извън нерви Не искахме ограда, но така е по наредба, отсече шефът на "сините" Един от собствениците на "Левски"...
Футболисти на "Левски" помагат с хореографията за "Лудогорец" Очаква се козирката на новия сектор "А" на ст. "Георги Аспарухов" да бъде готова до кра...
"Новините в "Левски" тепърва ще следват, все още преговорите вървят. Не се занимавам със спортно-техническата част. Други ще ви отговорят", това заяви...
"Левски" честити рождения ден на своя шеф Иво Тонев, който навършва днес 46 години. Ето какво написаха "сините": "Днес председателят на Управителния...
Иво Тонев бе избран за председател на Управителния съвет на Левски. Това бе решено по време на днешното заседание. Той бе единствена кандидатура, като...
Синьо море от фенове атакува града на люляците Един от собствениците на "Левски" Иво Тонев дойде на "Герена", за да надъха лично играчите за гостуван...
Нико да не си прави илюзии, първата и основна цел е "Левски" да се стабилизира финансово, обяви един от собствениците на клуба Иво Тонев след заседани...
"Левски" ще плаща още 400 бона до края на годината. Това разкри един от собствениците на клуба Иво Тонев в интервю пред "ПИК". "Това са задължения към...
Членът на Управителния съвет на "Левски" Иво Тонев сподели, че "сините" са били застрашени от това да не получат лиценз за новия сезон в "А" група, ка...
"Левски" има осигурен бюджет от по 6,5 милиона лева за следващите 3 години. Това обяви новият акционер и шеф на УС Иво Тонев. Той побърза да уточни, ч...
Батков си е собственик, отсече Иво Тонев "Левски" не иска нито опрощаване, нито преструктуриране на дълговете си към НАП, обяви Иво Тонев слез заседа...
"Левски" преговаря с три потенциални спонсора, но при всякакъв развой продължава със строгата финансова дисциплина. Това заяви в интервю за "Дарик" чл...
Играчите на "Левски" сами са си утежнили положението, като са пратили 400 000 лв. в Перловската река. Две фирми са били готови да ударят рамо на "сини...
Батков сам издържа "Левски", отсече шефът на УС София. "Левски" ще има сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов" за новото първенство. Това обяви шефъ...