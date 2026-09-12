Всичко за Иво Тонев

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Последни новини Спорт
И Гонзо подаде оставка

И Гонзо подаде оставка

Няколко часа, след като Иво Тонев подаде оставка като шеф на Управителния съвет на "Левски", своята раздяла с клуба подпечата и Георги Иванов. Очаква...

06 юни | 16:11
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"Левски" ще плаща още 400 бона

"Левски" ще плаща още 400 бона

"Левски" ще плаща още 400 бона до края на годината. Това разкри един от собствениците на клуба Иво Тонев в интервю пред "ПИК". "Това са задължения към...

01 септември | 20:55
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"Левски" чисти 4 млн. към НАП

"Левски" чисти 4 млн. към НАП

Батков си е собственик, отсече Иво Тонев "Левски" не иска нито опрощаване, нито преструктуриране на дълговете си към НАП, обяви Иво Тонев слез заседа...

11 юни | 19:10
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