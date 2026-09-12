Топ кардиолог: Ако не се движите, забравете за три храни
Топ кардиолог: Ако не се движите, забравете за три храни Половината от българите между 15 и 69 години са физически активни поне веднъж месечно...
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Топ кардиолог: Ако не се движите, забравете за три храни Половината от българите между 15 и 69 години са физически активни поне веднъж месечно...
Близо 55% от хипертониците не могат да контролират добре нивата на високото кръвно
Съвета даде националният консултант по инвазивна кардиология проф. д-р Иво Петров
Президентът на Царския автомобилен клуб долетя от Париж заради известния кардиолог
100% реимбурсация трябва да предоставя НЗОК за редица животоспасяващи терапии
„Вирусът може да изостри стари болести и да отключи нови", коментира проф. Иво Петров
Днес се проведе онлайн семинар за сърдечно-съдовия риск, организиран от проф. Петров
Човекът-светило в кардиохирургията издъхнал в съня си
В България от март насам бяха затворени сърдечни отделения, за да обслужат COVID-пациенти
Най-важна е дезинфекцията
Според него българското здравеопазване е доказало, че е изключително адаптивно
Някои от нас ще бъдат с някакви симптоми, а повечето - без никакви
Моментът с големия брой новозаразени идва като изтрезняване за нас
Лекарите в Барселона са озонирани, защото се смята, че озонът предизвиква директно физическо унищожаване на вируса
Доплащането в болниците е добре регламентирано, но в момента е доста неорганизирано и това доплащане от джоба нарушава модела на солидарност в здравна...
Проф. Петров изрази възхищение и уважение към личността на Йорданка Фандъкова
Днес столичният кмет Йорданка Фандъкова го представи по време на инспекция в Първа МБАЛ
Проф. д-р Иво Петров беше обявен за "Мъж на годината" за 2018 г. на церемонията по раздаването на ежегодните награди на Дарик радио...
Догодина ще открием онкоцентър, коремна и неврохирургия, казва доц. Иво Петров
София. Лично премиерът Бойко Борисов ще открие поредната частна болница в страната, съобщиха от “Сити Клиник Кардиологичен Център” днес. Въпреки името...