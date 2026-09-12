ОБРАТ! Хакерът Кристиян - свидетел на обвинението?
20-годишният Бойков е обвинен за източените лични данни на над 5 милиона българи и фирми
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20-годишният Бойков е обвинен за източените лични данни на над 5 милиона българи и фирми
Карали здрави да катерят тичайки 4 етажа, за да ги изкарат инвалиди
Под ръководството на Спиридонов бяха разкрити 1000 убийства Той е известен като Доктор Рос заради невероятната си прилика с актьора Джордж Клуни от х...
Вътрешният министър Веселин Вучков заяви за БНР, че Ивайло Спиридонов е новият директор на Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБ...
Спиридонов беше сложен на поста като и.д. след като Валери Йорданов напусна поста миналата година.
София. Застрахователи плащали „откупи" за откраднати коли, който е около 10% от цената на автомобила, а годишно общият им размер можело да достигне 5...
Служители, които са си превишили правата, ще носят отговорността
София. "Бройката на хората, участващи в протестите в София се използва от различни политически сили за създаване на напрежение", заяви директорът на...
1300 повече битови престъпления са станали за първите 5 месеца на годината
Зам.-шефът на столичната полиция Ивайло Спиридонов ще поеме ръководството на СДВР след оставката на шефа й - комисар Валери Йорданов. Засега той време...