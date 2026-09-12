Всичко за Ирина Бокова

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Бял дим за генсек на ООН

Бял дим за генсек на ООН

Съветът за сигурност се обедини около Антонио Гутереш, двете българки след него Португалецът Антонио Гутериш ще е следващият генерален секретар на ОО...

05 октомври | 19:32
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Време за българки

Време за българки

Не помня кога се е случвало две българки да са в устата на световните медии, а тяхната съдба да се обсъжда от най-влиятелните политици. Поне това е с...

12 септември | 6:05
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