На Лазурния бряг премина концерт под патронажа на Ирина Бокова
Сред картини на Рубенс и репертоар включващ Федерик Шопен и Габриел Форе
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Сред картини на Рубенс и репертоар включващ Федерик Шопен и Габриел Форе
Ирина Бокова имаше шансове до последния момент. Това коментира в студиото на „Събуди се" лидерът на Партията на европейските социалисти Сергей Станише...
Гласят генералния директор на ЮНЕСКО за заместник на Гутериш, твърди "Гардиън" Експерти разгадаха гласовете с вето за Ирина Бокова и Кристалина Георг...
Големите световни атове не се сритаха, но пък родни политици се разлудуваха Пенсиите на българите вече се плащат от ООН, границата ни се пази от "син...
БСП вече стана селска партия, но още търпим нахалството на комунистическите фамилии Направи го още през 2008 г., когато подкрепи Аржентина за Фолклен...
Ирина Бокова е на път да заеме поста заместник-генерален секретар на ООН. За тази възможност съобщава британският вестник "Гардиън". Според изданиет...
Бокова прояви нахалство, отиде да блокира Георгиева, а ми пускаше благодарствени есесмеси, възмути се премиерът Няма да подавам оставка, не виждам ни...
От германското ръководство дойде мантрата за жена от Източна Европа Меркел ни подлъга на ООН. Разочарован съм от поведението на германското политичес...
Когато двама се карат и вътрешнополитическия проблем излиза извън пределите на страната сами разбирате, че всички може би носим донякъде вина за това,...
Съветът за сигурност се обедини около Антонио Гутереш, двете българки след него Португалецът Антонио Гутериш ще е следващият генерален секретар на ОО...
За мен е огромна чест, благодари българката 10 държави са декларирали подкрепата си за Кристалина Георгиева като кандидат на България за генерален се...
В началото на заседанието на министрите днес премиерът Бойко Борисов обяви, че шефът на ЮНЕСКО Ирина Бокова няма да е българският претендент за нов ге...
България издига кандидатурата на заместник-председателя на Европейската комисия Кристалина Георгиева за генерален секретар на ООН. Това обяви премиеръ...
Проф. Михаил Константинов - Докъде ще стигне скандалът с българската номинация за генерален секретар на ООН ? - Всичките разправии, които възникнаха...
Пълна подкрепа до 26.09, ако тогава не е първа или втора, ще решим какво да правим, заяви Борисов Последен шанс на Ирина Бокова като кандидат на Бълг...
Ще предложим утре Председателския съвет на Народното събрание да реши министър-председателят да дойде в парламента и да бъде изслушан. Това каза лидер...
Борисов трябва да избере по-добрия вариант за България въпреки атаките Изтърканият лаф за клетите магарета, които патят най-много, когато атовете се...
Ирина Бокова остава българският кандидат за генeрален секретар на ООН. Това стана ясно от изявлението на премиера Бойко Борисов в началото на заседани...
Георгиева е подходящ кандидат за ООН, да видим и представянето на Бокова Споразумението между Турция и ЕС е въпрос на национална сигурност, казва евр...
Не помня кога се е случвало две българки да са в устата на световните медии, а тяхната съдба да се обсъжда от най-влиятелните политици. Поне това е с...