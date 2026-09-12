Голяма изненада с най-красивия плаж у нас. Класацията на чужденците
Не е нито Созопол, нито Слънчев бряг
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Не е нито Созопол, нито Слънчев бряг
Запалили са се сухи треви в района
То е изхвърлено от кораб
Министърът на туризма Николина Ангелкова е разпоредила проверка на плаж Иракли. Това съобщиха от пресцентъра на министерството и уточниха, че техните...
Любители на дивия плаж Иракли останаха изумени, след като се оказа, че трябва да броят по 36 лева, за да стигнат до морето. Концесионерът Vaya beach е...
Строителство на живописния плаж на Иракли възмути стотици. Заснети с дрон кадри бяха излъчени по Нова тв. "Заснех това в сряда. Докато отивах към плаж...
Плажовете "Иракли", "Корал" и "Карадере" да не бъдат отдавани на концесия. Върху тях няма да се извършва търговска или стопанска дейност. Това предлож...
Московчанка се удави в морето край Иракли, при бурно вълнение и червен флаг. Поредният фатален инцидент е станал в неделя на обяд. 38-годишната турист...
Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) контролът на строежите от четвърта, пета и шеста категория е изцяло в правомощията...
Бургас. Плаж "Река Вая", който се намира в местността Иракли бе открит предсрочно в петък. Ивицата вече е охраняема и безопасна за плажуващите. Пос...
Атентатор се самовзриви северната част на Багдад. Това предаде АП. Най-малко 26 души са загинали, а близо 55 са ранени в взрива. Нападението е било...
2000 туристи оцеляха на косъм в жесток пожар
Бургас. Близо 15 дeкара бадемова гора и овощни дървета изгоряха при пожар в местността Иракли, предаде БНР. Районът около горящите дървета е отцепен с...
Бургас. Плаж "Река Вая" на Иракли и северната ивица в Бургас си делят първото място, показаха проверките на областната комисия. Двата плажа са най-доб...
Скален прах мори ревматизъм и псориазис
Иракли. Безплатен ордьовър с пресни плодове, минерална вода и обслужване на място са екстрите, включени в дългия списък с глезотии, които предлага пр...
Иракли. Пияни младежи разиграха сценка със стриптийз на плажа в Иракли. Компания вилняла по адамово облекло пред очите на малки деца в петък. Наложило...
Купонджиите строшили техниката на полицейска патрулка
Ековойна погребва инвестиции за милиони край морето
Собствениците на земи копаят окопи срещу нежеланите гости