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Проверяват плаж Иракли

Проверяват плаж Иракли

Министърът на туризма Николина Ангелкова е разпоредила проверка на плаж Иракли. Това съобщиха от пресцентъра на министерството и уточниха, че техните...

12 юни | 14:28
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