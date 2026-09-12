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Е-подпис само срещу 12 лева

Е-подпис само срещу 12 лева

София. Гражданите вече могат да получават бързо и сигурно повече услуги от държавата срещу по-малко пари, след като от 21 януари един от големите дост...

22 януари | 22:45
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