Държавата чисти хаоса в „Информационно обслужване“
Иван Василев даде заявка за смяна на ръководството, повече контрол върху публичните пари и край на абсурда гражданите да носят документи, които админи...
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Иван Василев даде заявка за смяна на ръководството, повече контрол върху публичните пари и край на абсурда гражданите да носят документи, които админи...
Компанията с остър отговор на поредните манипулации
Предложението беше подкрепено от 13 от членовете на комисията
КС дължи обяснение за всяко свое действие, категоричен е депутатът
Не сме давали материали на прокуратурата, обяви компанията
До ревизията се стигна след поредица от жалби за честността на вота
Има съмнения, че дружеството може да манипулира вота
ЦИК и „Информационно обслужване“ АД не предоставят хеш код за софтуера, който обработва данните от машините и разпределя гласовете
Сайтовете на няколко държавни институции са подложени на хакерска атака. Сред тях са този на НАП, ДАНС, КЕВР, парламента и на "Информационно обслужва...
София. Гражданите вече могат да получават бързо и сигурно повече услуги от държавата срещу по-малко пари, след като от 21 януари един от големите дост...
София. Софийски градски съд (СГС) днес ще прочете присъдата на бившия изпълнителен директор на „Информационно обслужване" АД Иво Николов. Срещу него с...
София. „Информационно обслужване" АД не е било на загуба, а е реализирало печалба от 2,4 милиона лева за шест месеца, съобщи бившият шеф на дружествот...
София. "Информационно обслужване" е на загуба в размер на 2,5 млн. лева за 2012 г., което не се е случвало досега в историята на компанията. Това съоб...
Ръководството е подало оставка още преди два месеца, съобщи Михаил Константинов
София. Служителите на ръководни постове в държавната компания "Информационно обслужване" са изцяло подменени, показа журналистическа справка в Търговс...
София. 20 000 хакери на ден се пробвали да атакуват сайта на Информационно обслужване. Това съобщи проф. Михаил Константинов пред БНТ. Темата, заради...