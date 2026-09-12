Обрат. Водещ на БНТ избяга в Би Ти Ви
Илия Илиев беше в националната телевизия от 2013-а насам
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Илия Илиев беше в националната телевизия от 2013-а насам
Румен Радев направи грешка с думите си за "активно мероприятие, каза подполковник Илиев
Областният управител на Кърджали Илия Илиев изпрати съболезнователен адрес до посолството на Република Турция у нас във връзка с кръвопролитията на ле...
По случай Деня на славянската писменост и българската просвета и култура областният управител на Кърджали Илия Илиев отличи много просветни и култур...
Илия Илиев е син на шефа на Мешерето, ще чете книги, ако влезе зад решетките Лидерът на "Движение за равноправен обществен модел" /ДРОМ/ Илия Илиев с...
Депутатът от ДПС Илия Илиев е подписал декларацията, с която сам се отказва от имунитета си, след като главният прокурор Сотир Цацаров обяви, че се по...
Обвинител номер 1 Сотир Цацаров внесе днес в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител от парламентарната група на ДПС И...
През пролетта на тази годна през ГКПП "Маказа" могат да преминават и автобуси. Това съобщи областният управител на Кърджали Илия Илиев. И уточни, че...
След няколко години извън светлината на прожекторите той отново е център на внимание. Преди няколко дни бившият главен секретар на МВР с опит на гран...
Гласувах за промяната. Времето в Кърджали сякаш е спряло. Убеден съм, че всички кърджалийци ще ме подкрепят, заяви кандидатът за кмет на Кърджали Илия...
Илия Илиев, кандидат на ГЕРБ за кмет на община Кърджали - Г-н Илиев, какви са настроенията на хората в Кърджали ?- Очакванията и нагласите на хората...
Нова детска площадка поискаха от кандидата за кмет на Кърджали от ГЕРБ Илия Илиев майките от квартал „Байкал". По думите им децата им играят на пътя,...
Голямата политика за хората се прави с малки стъпки, казва кандидатът за кмет на ГЕРБ 46-годишният икономист Илия Илиев е кандидатът на ГЕРБ за кмет...
Да реши въпроса с неработещото от години улично осветление поискаха от бъдещия кмет Илия Илиев жителите на кърджалийския квартал „Студен кладенец". „...
Излизаме на битка и този път трябва да спечелим община Кърджали, каза общинският лидер на ГЕРБ Илия Илиев и кандидат за кмет на откриването на предиз...
Илия Илиев, областен управител на Кърджали - Г-н Илиев, убедихте Междуведомствената комисия по бедствията и авариите към Министерския съвет да отпусн...
Това е дискриминация, скочи лидерът на ДРОМ Илия Илиев Спешна помощ няма да ходи в ромските гета, ако местните лидери или полицията не гарантират сиг...
Кърджали. За тези 25 години политиците са длъжници на обществото, затова ще работим за просперитета на област Кърджали, заяви новият областе...
При премахване на постройка, в която са адресно регистрирани граждани, общините да осигуряват жилище и нова регистрация на засегнатите, предлагат от Д...
Новият областен управител на Кърджали е шести по ред след въвеждане на институцията областен управител в най – новата история на страната.За втори път...