Човек на Радев поднесе изненада. Какво ще продаваме на Украйна?
Служебният кабинет на Радев договори доставки за следващите 13 години
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Служебният кабинет на Радев договори доставки за следващите 13 години
Министърът на транспорта Христо Алексиев на блиц контрол
Връзват цените на 100 основни стоки
С решение на премиера Гълъб Донев вчера беше сформирано Национално координационно звено
Вицепремиерът Христо Алексиев на крака при местната управа
В момента цените на горивата у нас са най-ниски не само в ЕС, но и в цяла Европа
Интензивният диалог, който имахме, даде своя резултат, каза вицепремиерът Христо Алексиев
Служебното правителство е работило целенасочено и приоритетно, за да има гарантирани доставки на газ
Христо Алексиев и Росен Христов на вечеря с гръцкия енергиен министър
Няма да има компромис за концесионера, каза Христо Алексиев
Търсят начини да се намалят опашките
Христо Алексиев ще се срещне с бранша
Ето какво каза Христо Алексиев
Изказването му е пред генералния директор на дирекция "Енергетика" в Европейската комисия
вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията
Ситуацията, свързана с доставките, е сериозна, за да не употребя думата "критична", каза енергийният министър
Вчера се появил на вече бившето си работно място с мотора си
Изградено е съоръжение за евакуация на моряците
Транспортният министър заподозря саботаж, назначи одит на случая