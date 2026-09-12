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Три коли бомби гърмят в Сирия

Три коли бомби гърмят в Сирия

Дамаск. Три коли бомби избухнаха в Сирия в неделя вечерта. Две от тях бяха взривени на входа на площад "Омаяд" в столицата Дамаск на няколко километра...

14 октомври | 19:40
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