Много тежко обвинение към Русия! Ново военно престъпление в Украйна
Русия твърди, че вече не разполага с военен химически арсенал, но страната е изправена пред натиск за повече прозрачност
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Русия твърди, че вече не разполага с военен химически арсенал, но страната е изправена пред натиск за повече прозрачност
Десетки отровени с химическо оръжие в Алепо. В социалните мрежи и местни медии се появиха съобщения за отровен газ, използван среюу голямо предградие...
Арсенал от химическо оръжие в Белгия. То е открито при една от последните спецакции на полицията. При обиск в предградието "Моленбек" са открити "екс...
Италианската полиция засили присъствието си на площад "Свети Петър"
Управляващите в САЩ все по-усилено започват да смятат, че "Ислямска държава" произвежда и използва химическо оръжие в Сирия и Ирак, информира ВВС, кат...
Ню Йорк. Всички химически обекти в Сирия, които могат да бъдат използвани за произвеждане на химическо оръжие, ще бъдат унищожени до средата на 2015 г...
Сирия призна за съществуването на още 4 обекта за производство на химическо оръжие, които не бяха обявени досега. Информацията съобщи вчера пред Съвет...
Десетки иракчани пострадаха при нападение с химическо оръжие, извършено от екстремистите на "Ислямска държава", предаде ИТАР-ТАСС. По данни на телеви...
Вашингтон. Сирийските химически оръжия на борда на американския кораб „Кейп Рей" са унищожени, съобщи говорителят на Пентагона Джон Кирби, цитиран от...
Дамаск. Три коли бомби избухнаха в Сирия в неделя вечерта. Две от тях бяха взривени на входа на площад "Омаяд" в столицата Дамаск на няколко километра...
Унищожаването на сирийския химически арсенал започна вчера от инспекторите на Организацията за забрана на химическите оръжия, като боеприпасите се уни...
Западът има по-голямо доверие на „Ал Кайда"
Дамаск. Президентът на Сирия, Башар Асад, заяви в интервю, че сирийската правителствена армия не е използвала химическо оръжие, предаде ИТАР-ТАСС. „Н...
"Международните химически експерти на ООН са започнали да закриват обекти, в които се съхранява химически арсенал". Това пише в официално комюнике на...
Дамаск. Инспекторите на ООН по химическите оръжия са се върнали в Сирия в сряда, за да продължат разследването за употреба на забранени вещества в гра...
Ню Йорк. Ръководителите на сирийската опозиция по време на среща с държавния секретар на САЩ Джон Кери открито коментираха темата за отказа на САЩ от...
Москва. Експертите на ООН, начело с професор Оке Селстрьом, ще се върнат в Сирия на 25 септември, съобщи в руската Държавна дума заместник-министъръ...
Москва. "Русия е готова да предостави военнослужещи и военни полицаи за реализирането на плана за химическото оръжие в Сирия, но не става дума за из...
САЩ шантажират Москва, твърди руският дипломат № 1
Хага. Организацията за забрана на химическите оръжия(OPCW) съобщава, че Сирия е започнала изпращането на информация за химическия си арсенал като част...