Европа да се учи от Израел, ако не иска да стане халифат
Ще бъде ли прекършен Брюксел от терора? Коя е следващата мишена на джихадистите? Докога родените в западни столици ислямисти ще стават "живи бомби"? Щ...
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Ще бъде ли прекършен Брюксел от терора? Коя е следващата мишена на джихадистите? Докога родените в западни столици ислямисти ще стават "живи бомби"? Щ...
Терористите от "Ислямска държава" са използвали химически оръжия и имат способността дори да създават малки количества хлор и иприт, твърди директорът...
Защо Турция свали руския Су-24? Колко ще ескалира напрежението между Москва и Анкара? Ще влязат ли в икономическа война двете сили? Може ли да се наме...
Филмът на ужасите, наречен Ислямска държава, няма край. Самопровъзгласилият се халифат пише собствена конституция с догми, за които твърдят, че са по...
Халифатът е проникнал на Западните Балкани. Това съобщава немският вестник „Велт ем зонтаг", позовавайки се на данни от германското разузнаване. В ста...
Лидерът на нигерийската ислямистка групировка "Боко Харам" Абубакр Шекау съобщи чрез Туитър, че се е заклел във вярност към джихадисткото движение "Ис...
Нигерийската ислямистка групировка е избила 10 000 души за пет години Ислямистката групировка "Боко Харам" обяви ислямски халифат в градовете и селат...
След постигането на пълна победа в Ирак групировката "Ислямска държава" (бившата Ислямска държава в Ирак и Леванта - ИДИЛ) смята да създаде първия исл...
Ислямистите искат и Балканите, и Испания в границите на държавата си Бунтовниците от групировката "Ислямска държава в Ирак и Левант", която през посл...
Багдад. Бунтовниците от Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ) обяви, че се преименува на "Ислямска държава" и обявява халифат в превзетите територи...