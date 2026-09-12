Всичко за Халифат

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Халифат на перверзиите

Халифат на перверзиите

Филмът на ужасите, наречен Ислямска държава, няма край. Самопровъзгласилият се халифат пише собствена конституция с догми, за които твърдят, че са по...

15 август | 5:55
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И "Боко Харам" обяви халифат

И "Боко Харам" обяви халифат

Нигерийската ислямистка групировка е избила 10 000 души за пет години Ислямистката групировка "Боко Харам" обяви ислямски халифат в градовете и селат...

25 август | 19:20
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