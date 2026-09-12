София е в бойна готовност! Инцидент и машини на пътя
Шофьорите да ползват обходни маршрути
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Шофьорите да ползват обходни маршрути
Нека гражданите да живеят спокойно, успокои той
Председателят на Комисията по туризъм в НС Ертен Анисова възстанови диалога с бранша
Има повишаване на позитивните тестове
Нина Стоянова разкри готовността на страната ни за приемане на европейската валута
Има ли основания за паника?
Ракетните комплекси са напълно готови да изпълняват задачите си
Връщат ограничения със заповед на здравния министър
Председателят на НС отговори на Атанас Атанасов и Николай Хаджигенов
Това заяви премиерът Бойко Борисов
Това каза председателят на ЦИК Стефка Стоева
РЕМОНТЪТ НА СТОЛИЧНИЯ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ" ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СМУЩЕНИЯ В ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЧЕЗ Разпределение България осигурява организация за денонощна ре...
Руският президент Владимир Путин е разпоредил внезапна проверка на бойната готовност на руската армия, съобщи военният министър Сергей Шойгу, цитиран...
Вицепремиерът очаква промяна на методиката за освидетелстване До седмица Министерството на труда и социалната политика ще представи виждането си за п...
От 17:00 часа днес, "Енерго - про Мрежи" е в повишена готовност за отстраняване на последствията върху електроразпределителната мрежа при очакваното в...
София. Във всички двадесет и седем областни пътни управления и в ангажираните със снегопочистването фирми се работи на 24-часов режим, заявиха от аген...
Кърджали. В Кърджалийско пътищата са мокри, но проходими, съобщиха от ОПУ Кърджали. Втори ден вали дъжд в цялата област, а в района на Даладжата по пъ...