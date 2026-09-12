Корнелия обяви новата партия. Символът е орел
"Непокорна България" ще започне да открива клубове още след Нова година
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"Непокорна България" ще започне да открива клубове още след Нова година
Вероятно проектът ще се разположи в политическото пространство ляво-център, а може и да е патриотичен
Не се признава за изключен
Партията ще бъде регистрирана и няма да има две листи на БСП
Георги Свиленски и Атанас Атанасов влязоха в ръкопашна схватка
В момента в редиците на БСП се наблюдава реваншизъм и желание за отмъщение
Обясни кои хора са изперкали
Корнелия Нинова ще бъде част от парламентарната група на левицата
По думите му върху партията се оказва натиск
По предложение на Корнелия Нинова
Георги Свиленски с решителен ход за соцлидерката
Много бой се стовари по нас, създават ни отровни двойници, казва водачът на листите на "БСП за България" в 15 и в 24 МИР
Свиленски нажежи атмосферата в залата
Стана ясно, че спорът на ГЕРБ с ПП-ДБ беше за постове
И ние знаем за кеша и за Копринката, но досега не е имало реакция, посочи той
Соцдепутат видя страшно бъдеще и за Альоша
Ще настояваме да спре процедурата по демонтажа на Паметника на Съветската армия, каза депутатът
Делегация на БСП начело с Георги Свиленски се срещна с кмета Васил Терзиев
Партията ще продължи и да иска оставката на военния министър Тодор Тагарев
Тайната разкри Росен Желязков