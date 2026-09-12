Финансист предрече съдбата ни за еврозоната
Според него 9% дефицит е дупката от 18 млрд. лв. – разликата между приходи и разходи
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Според него 9% дефицит е дупката от 18 млрд. лв. – разликата между приходи и разходи
Брутален анализ на Героги Кадиев
Данъчните закони, предложени от Асен Василев, са опит за изстискване на всевъзможни приходи
Мярка, която “надува инфлацията”, например е увеличението на минималната работна заплата
Президентът на Южна Корея Юн Сук-йол обяви национален траур
Председател на „Нормална държава“ коментира излизането му от коалицията с БСП
Иcкрeнo cъжaлявaм, чe нe пocтигнaхмe cъглacиe c ръкoвoдcтвoтo нa БCП, обяви политикът
Сложи червена линия, от която БСП нямало да отстъпи
Сдобрява местните социалисти с Георги Кадиев
Иска състезание с преференции
Това разкри самият той в интервю
Обвини ГЕРБ, че са спестили наложи на милиардера
Грешката в закона бе неволна, кълне се политикът
От снимката ясно се вижда как винаги усмихнатият певец се радва на преживяването.
Независимият депутат Георги Кадиев обяви вчера, че ще възложи на екип от своята партия "Нормална държава" да предложат промени в устройствените планов...
Депутатът и лидер на партия "Нормална държава" Георги Кадиев подаде сигнал срещу него за корупционни практики Премиерът Бойко Борисов заяви в парламе...
Бившият депутат от БСП и вече независим народен представител Георги Кадиев поведе партията си с име "Нормална държава". На неделния учредителен конгре...
Независимият депутат Георги Кадиев, бивш член на БСП, учреди партия "Нормална държава". Учредителното събрание се състоя днес в зала 3 на НДК. Кадиев...
ДПС, "Атака" и Георги Кадиев са дали съгласие за водене на разговор с БСП по създаване на общ опозиционен фронт срещу ГЕРБ. Предложението бе направено...
Шефът на парламента Цецка Цачева заплаши със съд независимия депутат Георги Кадиев заради внушения, които той правел по неин адрес. Това се случи по в...