Ново земетресение в тениса
20 от най-добрите тенисисти и тенисистки изпратиха писмо директно до организаторите на турнирите от Големия шлем
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20 от най-добрите тенисисти и тенисистки изпратиха писмо директно до организаторите на турнирите от Големия шлем
Назначен е нов директор
Към момента в Пловдив има два действащи мола – "Пловдив" и "Плаза"
От публикуваните данни на КФН
Това е „Островът на 100-те гривни“, а кастингът започва на 13 март
Ще има за всички. Създават нов фонд
Вашият избор днес е далновиден, когато зависи от безспорни актуални постижения и доказан капацитет
На “Лукойл” напомняме, че България е европейска държава и няма да допусне подобно унизително отношение
Омбудсманът проф. д-р Диана Ковачева връчи и специален грант в рамките на програмата “Ти и Lidl за нашето утре”
Компенсации
С вложения ресурс ще бъдат подпомогнати технологичният потенциал на фирмата
Обсъди и миграцията
Фондът ще подкрепя организации по целия свят
Предложението впечатлява с атрактивен награден фонд
Правителството свали тавана на приходите на производителите на електроенергия
Българският фонд за жените с остра позиция
Започва да действа от следващата година
Индустрията с две декларации до новия кабинет
Само 1392-ма имат достатъчно, за да получават пари до живот
Това зависи от конкретната трудова история на всеки