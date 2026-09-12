Фермери чакат Единствената
От Нова разкриват какви дами са избрали петимата ергени Петима ще търсят любовта в ефира на "Фермер търси жена" този сезон по Нова. Това са Марин, Ди...
Следете всички новини, анализи и коментари за Фермер Търси Жена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От Нова разкриват какви дами са избрали петимата ергени Петима ще търсят любовта в ефира на "Фермер търси жена" този сезон по Нова. Това са Марин, Ди...
"Пих най-вкусната домашна сливова ракия", разказва Диди Тодорова, водещата на "Фермер търси жена". Тя пътува из страната, за да се среща с героите във...
Сериозен маратон из България очаква Диди Тодорова
Благородник, патриот и щастлива жертва на своя племенник - така изглежда и последната тройка участници във втория сезон на "Фермер търси жена". Непоко...
Кои са най-ефектните кандидати за шоуто на Нова "Фермер търси жена?" Повечето са млади и работливи момчета, които споделят обща страст към градинарств...
Пилотният епизод на „Фермер търси жена" е абсолютният фаворит на зрителите в неделния ден. Това съобщиха от Нова тв, позовавайки се на данните на неза...
Мъж с аристократична кръв и минало, пълно с баронски титли, влиза във втория сезон на „Фермер търси жена". Световен шампион по конен спорт и такъв по...