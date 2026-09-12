Голяма изненада с Мария Габриел. Удари греда
Изборът на ръководство на най-голямата европейска партия има вътрешни правила, според заложените приоритети в новия мандат
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Изборът на ръководство на най-голямата европейска партия има вътрешни правила, според заложените приоритети в новия мандат
Ключово съобщение от ГЕРБ
Довчера името й бе спрягано като заместник генерален секретар на НАТО
Ще се върви в посока намиране на взаимноизгодни интереси и баланс на търговията, смята Илия Лазаров
Програма, която е на стойност почти 100 милиарда евро като "Хоризонт Европа" не са трохи
Изборите бяха белязани и с подем на крайнодесните и евроскептични формации
Благодари на Манфред
Това са временни резултати, европейците продължават да гласуват и в момента
ЕНП търпи загуба
Предизборното мероприятие е в Античния театър в Пловдив
Иска специален механизъм за вземане на решения
С 400 гласа "за" и 89 "против"
Нито България, нито Румъния заслужава на границите с часове да седят живи хора
Това се случи на конгреса в Букурещ
Емил Радев зарадва всички
Габриел отговаряше за иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта
Участва във важна среща в Атина
Манфред Вебер чака кабинет с мандата на ГЕРБ-СДС, за да даде евродясната подкрепа за него
България има нужда да започне отново да се възползва от европейските средства
Айнщайн е казал: "Лудост е да правиш едно и също нещо отново и отново, и да очакваш различни резултати", се казва в изявление