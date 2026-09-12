Стана ясна съдбата на Кошлуков в БНТ
Обявиха следващата ключова дата
Следете всички новини, анализи и коментари за Емил Кошлуков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обявиха следващата ключова дата
Той продължава да управлява националната телевизия след изтичането на мандатта му
Какво следва?
За БНТ е важно присъединяването на личности с доказани качества, опит и визионерско мислене, каза генералният директор
Конкурсът за избор на нов генерален директор на БНТ се проведе преди година
Генералният директор на БНТ разкри как преминава един техен разговор по телефона
Остър диалог между шефът на телевизията и Пролет Велкова
Изслушват кандидатите за генерален директор на телевизията
Генералният директор на БНТ заяви, че Драганов не е уволнен от БНТ
БНТ не предоставила право на отговор на министъра
Министърът поиска санкции срещу него по "Магнитски"
Програмата на БНТ не е прекъсвана, пише шефът на телевизията
Натрупват се системни нарушения, каза министърът на културата
Хората ще гледат футбол, написа шефът на БНТ
Ефирът на БНТ не е и няма да бъде трибуна за подобни грозни и неверни инсинуации, заяви генералният директор на БНТ
Бил поканен от шефа на националната медия Емил Кошлуков на разговор
БНТ отвя конкуренцията в Новогодишната нощ
Няма да получава пари два месеца, защото забравил да отмени заповед на Каменаров
Сънчо и тв театърът се завръщат, наш партньор ще поеме всички разходи по Евровизия, коментира генералният директор на БНТ
Доган остава енигма на времето, Божков пази в тайна формулата на успеха си