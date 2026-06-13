Караниколов защити Горанов и Маринов
С кого да разговаряме, протестът няма представителство, каза министърът
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С кого да разговаряме, протестът няма представителство, каза министърът
Последната дума за оставките има премиерът, каза той
Икономическият министър е работил много за идване на стратегическите инвеститори в страната, каза главният секретар на СДС Илия Лазаров
Форумът „Стара Загора срещу кризата” е в подкрепа на предприемачите и усилията им за справяне с кризата
До два дни почва плащането на първите 2000 грантове в помощ на бизнеса
За секторите, които са в най-тежко положение, се взе мярка за намаляването на ДДС, каза министърът н икономиката
В момента преговаряме с големи компании, закри икономическият министър Караниколов
Министърът на икономиката Емил Караниколов празнува днес рожден ден
Държавата ще дава ясен сигнал за намаляването или вдигането на цените
Държавните бензиностанции ще са еталон за останалите търговци на горива, каза Емил Караниколов
Министърът на икономиката трябва предварително да одобрява кредити, каза Караниколов
Емил Караниколов каза как ще се изгради държавната петролна компания
За 24 ч. са изпратени онлайн над 16 500 заявления на обща стойност 135 млн. лв.
Иннвеститорът е от автомобилната индустрия, но не произвежда коли
Той няма да остане безучастен, ако Нинова и Гечев продължат с клишетата за глад и фалити
Причината е посещението му в ОАЕ, където икономическият министър съпроводи двата самолета с дарена храна
Две големи български фирми „Градус” и „Интръст” организираха вчера размяна с Обединените арабски емирства на храна срещу медицински консумативи
Всичко трябва да бъде съгласувано между държавата, работодателите и работниците
Няма подпис или становище, че кредитът, отпуснат от ББР, не е допустим
Няма как да имаме работеща икономика, ако нямаме здрави хора, заяви министърът