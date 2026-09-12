Гняв в Кремъл! Захарова хвърли нови обвинения към България
Руското външно министерство призна, че е привикало кореспондента на БНР в Москва
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Руското външно министерство призна, че е привикало кореспондента на БНР в Москва
Думите на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова са нагнетили напрежението
Има дълбоко непознаване за същността на работата на ДАНС, смята президентът
Експулсирането на определени служители трябва да се разграничи от затварянето на храма
По думите му професионализмът в ДАНС отстъпва на политическото говорене и оценки
Информацията за агенти в Руската църква дошла и от партньорски служби
Йорданов отправи критика към управляващите във връзка с експулсирането
Заедно с двама служители на Руската църква
Германия нанася удар, а руснаците обещават реципрочни действия
Огромен брой руски служители са били експулсирани в света, включително над 600 в Европа
Русия ще загуби много в тази история, ако тя понечи да закрие посолството си тук
Тези действия по експулсиране са незаконни и без основание, каза Филип Воскресенский
Има поне 3 нарушения на българските власти при експулсирането на Абдулла Бююк. Това обяви омбудсманът Мая Манолова пред журналисти. „Разбрах за казус...
Москва. Американски журналист е бил експулсиран от Русия, като действията на властите бяха наречени от неговите работодатели "фундаментално нарушение...
София. До края на годината трябва да има експулсирани нелегални имигранти от страната ни. Това заяви външният министър Кристиан Вигенин в парламента,...
България надали се бори с престъпността, щом се прави, че няма такава. Документи и свидетелства на очевидци, с които Дойче веле разполага, показват, ч...
Бразилия. Гълъбин Боевски е експулсиран от Бразилия след освобождаването му от Съдебната власт и последвал по силата на това решение декрет N 889 на м...
Париж. Манюел Валс, вътрешен министър на Франция, заяви, че от юни 2012 г. насам от страната са били експулсирани 5000 роми от Румъния и България, п...
Близо 236 българи е изгонила Белгия заради злоупотреби със социалните фондове. Това сочат данните на министерството на вътрешните работи, цитирани от...
Ла Пас. Ево Моралес, президент на Боливия съобщи, че ще изгони представителите на Американската агенция за международно развитие (USAID) от странат...