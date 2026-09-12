Yettel дава до 300 лв. отстъпка за богата гама от смарт джаджи
Клиентите на телекома могат да избират от селекция смарт часовници, смарт гривни и безжични слушалки на водещи брандове
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Клиентите на телекома могат да избират от селекция смарт часовници, смарт гривни и безжични слушалки на водещи брандове
Създава висококачествени изображения с до 1200 нита
Смарт часовникът Huawei GT 2e, Bluetooth слушалки Huawei FreeLace и смарт везна Huawei Body Scale AH100 работят в синхрон, за да преобразиш тялото си
Български специалисти са изобретили гориво за ракети за борба с градушките, което се произвежда от череши, пише inews.bg. То ще се произвежда от проду...
Ако искате домът ви да стане иновативен и вие да живеете в бъдещето, запознайте се няколко умни джаджи, които ще направят живота ви по-лесен. 1. Ключ...
3D защитата осигурява допълнителен ПИН код, който не се задейства при фишинг Те са така замаскирани, че дори специалистите трудно ги откриват Банкер...
С покачване на температурата въздухът все повече ще се изпълва с познатото вълнение за предстоящата лятна ваканция. Независимо дали сте настроени за п...
Устройство, което ще излъчва сигнал за първа помощ при катастрофа, задължително ще бъде оборудвано във всички нови автомобили от 31 март 2018 г., съоб...
Авангардът на технологиите мечтае за телепортация Надеждата, че политическият елит е този, който ще въведе промяна в живота на хората, ще лъсва все п...
Силният пол си пада също по часовника, дистанционното и игровите конзоли Мъжете обичат своите джаджи. От ултрамодерни приложения за телефона, до няко...
Страстта към шика и блясъка често придобива доста необичайни форми. Богаташите се мислят за цар Мидас, превръщайки в злато всичко, до което се докосна...
Мъчи ви безсъние? Може би просто не сте успели да си изберете нужната технология, която ще ви позволи да се преборите с тази напаст. В последно време...
Чистият дом е гаранция за добри семейни отношения. Никой няма да упреква другия, че не е събрал боклуците или не е избърсал прахта. Още повече, че бла...
Топлото време идва, а с него и активният сезон на пикниците и риболова. Любителите на този вид спорт могат да улеснят ловенето на риба, като заложат н...
В последните години Световният мобилен конгрес в Барселона се превърна в ключово събитие за всички производители в бранша. Огромен интерес към него пр...
София. Може би някои от вас ползват от години една и съща компютърна мишка и монитор в офиса си. Причина за това вероятно е икономическата криза, коят...
Проучване на американския Everest College показва, че близо 83% от хората по света страдат от стрес на работното си място. Доста тревожна цифра, като...
Всяко пътешествие може да стане още по-приятно, ако вземете със себе си някои устройства и джаджи. Като джобен душ или кемпер, който се превръща в лод...