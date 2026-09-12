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Пребиха служители на EVN

Пребиха служители на EVN

София. Двама служители на EVN България Електроразпределение са пребити по време на дежурството им в бургаския квартал "Изгрев". Работниците са извърш...

04 април | 13:11
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