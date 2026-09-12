Шивачки се разгневиха и последва нещо страшно
Десетки дела са заведени
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Десетки дела са заведени
Nortal ще слее Questers с дъщерното си дружество pwrteams
Один хвана дружеството в нарушения
Това са преценили тримата определени от съда оценители
"Техномаркет Българкия" отговори на атаките на дружеството "Гориент Инвестмънт", според което голямата верига за техника има висящи задължения в разме...
Увеличаване на раждаемостта е една от основните цели, които си поставя бъдещото "Движение за национална кауза" (ДНК). Негови учредители са продуцентът...
За срок от 35 години фирма „Илинденски мрамор" ООД ще добива скалнооблицовъчни материали – мрамори. Това реши правителството на свое заседание в сряда...
Временно ще прекъсне водоснабдяването в части на столицата днес, съобщиха от „Софийска вода". Във връзка с реконструкция на уличен водопрпвод на ул....
Гриша Ганчев даде живот на нов ЦСКА, като регистрира ново дружество вчера. То е под наименованието ФК ЦСКА, като 70% от капитала са в ръцете на ловешк...
Акционерно дружество "Фонд мениджър на финансови инструменти в България", 100% от капитала на което са на държавата, учреди Министерски съвет. То ще б...
Дружеството на Гриша Ганчев- "Петрол", е запорирано. В него са потънали повече от 200 млн. евро кредити от КТБ, предае ПИК. В петролната фирма са вля...
Министерство на здравеопазването стартира процедура за създаване на Гражданско дружество между девет болници, съобщиха от пресслужбата на ведомството....
"БДЖ-Товарни превози" е едно от дружествата, за които държавата ще търси купувач през тази година. Програмата за приватизация за 2015 г. скоро предсто...
София. На 8 декември 2014 г. (понеделник), във връзка с изпълнение на инвестиционен проект за реконструкция на уличен водопровод на ул. „Витоша” с. Же...
Шефовете на срещи с абонати в райони, където мрежата често аварира Благоевград. Финансовото състояние на дружеството към момента буди тревога. От п...
Държавата продава всичките си дялове в "Система за агропазарна информация" ЕООД. Търгът за дружеството ще стартира с начална цена от 200 000 лв., съоб...
София. Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) и служители на Министерството на културата са хванали дружество с пиратски софтуер. Това е стана...
София. Двама служители на EVN България Електроразпределение са пребити по време на дежурството им в бургаския квартал "Изгрев". Работниците са извърш...
София. 15 млн. лв. бяха отпуснати на дружеството „Напоителни системи" ЕАД. Средствата ще осигурят по-добро стопанисване, поддръжка и експлоатация на о...
София. Църквата вероятно ще направи собствено търговско дружество, което да стопанисва синодалните имоти. По подобие на фирмите, които обслужват манас...