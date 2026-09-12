Лаверн: Техническа грешка измести Станишев
София. Младият социалист, който стана известен с името Любимец 15, е получил сериозния резултат от вота на евроизборите заради техническа грешка. Не м...
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София. Младият социалист, който стана известен с името Любимец 15, е получил сериозния резултат от вота на евроизборите заради техническа грешка. Не м...
Пловдив. "Гласувах за Европа на гражданите", каза пред журналисти в ОУ "Гео Милев" в Пловдив Достена Лаверн минути, след като упражни своето право на...
Русе. Там, накъдето ни водят десните, няма място за реализация и нормален живот на обикновения човек. Това заяви пред студенти и преподаватели в Дома...
Варна. Популистките партии задават правилни въпроси, но дават грешните отговори. Това заяви кандидатът за евродепутат от листата на КБ Достена Лаверн...
Шумен. „Призовавам ви да мислите, да четете, да се интересувате, да си съставяте сами мнение", с тези думи Достена Лаверн, кандидат за евродепутат от...
Тя винаги е точният човек на точното място
София. "Свидетели сме на уникален момент, в който най-накрая изтока и запада в Европа се обединяват в обща борба, в името на завръщане на човека като...
Как да сме богати, щом унищожихме постиженията на социализма, пита Достена Лаверн Достена Христова Ангелова-Лаверн е родена на 18 декември 1974 г. в...
Враца. Възраждането на българската икономика може да стане като стъпим на едно високо образование и култура. Това заяви кандидатът за евродепутат от л...
Монтана. През последните 10 години Европа даде 1000 милиарда евро за спасяване на банките и големите корпорации, а не за реална политика. Това заяви в...
Кюстендил. Културата произвежда смисъла, който е спойката на обществото. През последните години обаче Европейският съюз е доминиран от десни партии и...
Авторката на нашумялата книга "Експертите на прехода" д-р Достена Лаверн влиза в редиците на БСП. Преди десетина дни стана ясно, че ярки леви интелект...
Неолибералната машина тика към бедност и Запада
София. Авторката на книгата "Експертите на прехода" Достена Лаверн ще бъде на избираема позиция в червената евролиста, научи "Стандарт" от високопоста...