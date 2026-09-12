Решителна крачка за еврото. Засяга всички
Решителна крачка за въвеждане на еврото прави финансовото министерство. Проучване и анализ на нагласите, очакванията и предизвикателствата пред хората...
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Решителна крачка за въвеждане на еврото прави финансовото министерство. Проучване и анализ на нагласите, очакванията и предизвикателствата пред хората...
Кметът на града не иска да взима позиция, затова предлага допитване
Удар срещу потребителите, които искат отеглянето му
Допитването ще е всеки месец
Решиха го с допитване до всички членове на "Ние идваме"
Потвърждават се прогнозите на социологическите агенции, че изненадата на тези избори ще бъде новата патриотична коалиция
ГЕРБ нямат нито доверието, нито капацитета
„Седмицата на Евровизия“ започва
СДС стартира онлайн допитване до членовете си Днес лидерите на партиите от Реформаторския блок се събират на среща, за да обсъждат президентските ном...
Държавният глава Росен Плевнелиев определи на 6 ноември 2016 г. да се проведе национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители...
Вътрешнопартийният референдум в БСП изпрати партията на президентските избори в коалиция. Това стана ясно от окончателните резултати на левицата. "Те...
Над 40 на сто от членове на БСП в област Кърджали вече са се включили във вътрешнопартийното допитване за участието на столетницата в предстоящите пр...
Стартира вътрешнопартийното допитване на БСП как левицата да се яви на президентския вот. От вчера до 3 юли над 100 000 партийни членове ще кажат тежк...
52 процента от британските избиратели са гласували за оставане на Великобритания в Европейския съюз, показва допитване на института "Ипсос МОРИ". То б...
В община Банско се проведе обществено обсъждане във връзка с предстоящо премахване на опасни дървета в курортния град. На срещата присъстваха представ...
Област Пазарджик е първата в страната, в която стартира кампанията за вътрешнопартийно допитване на БСП Област Пазарджик е първата в страната, в коят...
Добре е референдумът на Слави Трифонов да се проведе през юли. Това заяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов на брифинг в...
Британското правителство ще похарчи почти 10 милиона евро за листовки по референдума за Brexit. Властите са взели решението да използват ресурс от 9,2...
Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че промените в конституцията ще бъдат приоритет за новия парламент на страната. Това стана на първата му реч...
Като възможност за осигуряване на заетост и по-добра жизнена среда разглеждат новите Оперативни програми на ЕС жителите на общините Разлог, Банско, Бе...