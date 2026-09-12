Важен ден за президента. От срещите му зависи бъдещето
Радев посреща важен гост на "Дондуков" 2
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Радев посреща важен гост на "Дондуков" 2
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