Черквата в Добърско ще връща на Неврокопската епархия
Решението на ВАС е окончателно, НИМ трябва да предаде ключа
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Решението на ВАС е окончателно, НИМ трябва да предаде ключа
„Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат, който е сред най-ценните паметници на православното изкуство, се управляваше от НИМ, БПЦ спечели делото, кое...
За следващата учебна година са останали само 5 ученици, ще ги возят за часовете до съседно село
Свлачище, което са активира за пореден път преди десетина дни, продължава да крие риск за пътуващите към разложките села Горно Драглище, Долно Драглищ...
Горно Драглище
Близо 12 часа пътят от разложкото село Баня за селата Долно Драглище, Горно Драглище и Добърско беше блокиран за движение заради свлекли се на шосето...
Неврокопска митрополия иска да стопанисва уникалния храм „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" в разложкото село Добърско. Ръководството на епархи...
Ослепени Самуилови войници прогледнали с лековитата вода, според легендата Храмът, в който Исус е нарисуван като космонавт. Така е прочута уникалната...
Съдът решава чий е уникалният храм в с. Добърско Благоевград. Неврокопска митрополия поиска да сложи ръка върху уникалния храм „Св. св. Теодор Тирон...
Благоевград. В село Добърско беше даден старт на 5-дневен художествен пленер под надслов "Самуиловите войни". Той е организиран от Регионален историче...
Мястото му е при нас, каза митрополит Серафим. Недопустимо, скочиха хората Благоевград. Църква и държава влизат в нова съдебна битка за храм. Невроко...
Благоевград. Неврокопска митрополия може скоро да сложи ръка върху уникалния храм „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" в разложкото село Добърско...
Посланици се дивиха на 400-годишен храм в Добърско
В Добърско бранят вековната църква от свещеници
Благоевград. Битка докрай ще водят за уникалния храм „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" жителите на разложкото село Добърско. Светата обител, в...
Разлог. В разложкото село Добърско празнуват втория мандат на Ирина Бокова като генерален директор на ЮНЕСКО. Местните хора я канят на гости, за да ви...
Благоевград. Бум на туристи накара много жители на разложкото село Добърско да се захванат с хотелиерство. Те спретнаха къщите си, ремонтираха ги и о...
Благоевград. Уникалната църква „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" да бъде под защитата на ЮНЕСКО. Това искат жителите на разложкото село Добър...
4 общини могат да загубят над 13 млн. лв.